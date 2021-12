Bahia vence Paysandu de virada pela Copa do Brasil sub-20

O Bahia venceu o Paysandu por 3 a 1 nesta quarta-feira, 28, pela Copa do Brasil sub-20 no estádio Curuzu, em Belém, e eliminou o jogo de volta por causa dos dois gols de diferança.

O Tricolor saiu atrás no placar. O Paysandu fez o gol no primeiro tempo e segurou o resultado até o intervalo. No segundo tempo, o Bahia voltou com tudo e empatou aos 15 minutos com Max. Aos 35, virou o jogo com Kaynan. O último gol foi feito por Rodrigo Rodrigues.

Na próxima fase, o Esquadrãozinho vai enfrentar o vencedor de Chapecoense-SC x Fluminense-RJ.

