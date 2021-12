Bahia vence o São Paulo e abre vantagem para o Z-4

A boa fase continua! Neste domingo, 2, o Bahia fez mais uma vítima paulista pelo segundo turno da Série A: 1 a 0 sobre o São Paulo, no estádio de Pituaçu, encerrando assim um jejum de triunfos em casa que já durava mais de dois meses. Com o resultado, a equipe se afasta ainda mais da zona de rebaixamento, dando sequência à sua recuperação na tabela.

A partida foi marcada pela estreia com o pé direito do novo uniforme tricolor do Bahia, nas cores azul e vermelho e com a gola branca. O novo manto mudou também a cara do Esquadrão, que partiu para cima do adversário desde o primeiro minuto, mantendo a posse de bola e criando as principais oportunidades.

O gol decisivo foi marcado pelo garoto Gabriel, aos 25 minutos, após uma bela jogada individual e um chute colocado na saída do goleiro Rogério Ceni. Assim, o Bahia segue com 100% de aproveitamento no segundo turno da Série A: dois triunfos em dois jogos disputados.

Com os três pontos, o Bahia foi a 23 e ampliou a vantagem da zona de rebaixamento para quatro pontos. O Esquadrão também pode terminar esta 21ª rodada na 15ª posição, caso o Coritiba perca para o Botafogo, no Engenhão, ainda neste domingo.

Agora, o desafio seguinte do Bahia é um pouco mais complicado. Na quarta-feira, 5, o Esquadrão de Aço recebe o Atlético-MG, líder do campeonato, no Estádio de Pituaçu. O Galo vem mordido para o jogo, após ser derrotado pelo Corinthians neste domingo e ter visto o Fluminense encostando na ponta da tabela, também com 44 pontos.

Postura diferente - Embalado pelo bom jogo contra o Santos, na rodada anterior, o Bahia entrou em campo neste domingo para "passar o carro" no São Paulo. A prova disso foi a atitude do time ao longo do primeiro tempo, em que dominou a posse de bola e criou as principais oportunidades.

No entanto, a primeira chance clara de gol foi do tricolor paulista. Aos 4 minutos, Cícero ganhou da defesa na velocidade e chutou cruzado; Lomba fez uma linda defesa. A pressão do Bahia continuou, e Souza quase alcançou o gol aos 11 minutos: Gabriel cruzou da direita na medida, mas o camisa 9 tricolor cabeceou errado, para o chão.

Logo no minuto seguinte, a chance mais clara do Esquadrão no primeiro tempo: Souza recebeu outro cruzamento certeiro da direita e cabeceou por cima do gol de Rogério Ceni, tirando tinta do travessão. O tricolor paulista respondeu ao perigo aos 14, quando Cícero recebeu no contra ataque e chutou rasteiro; o goleiro Marcelo Lomba, no entanto, operou mais um milagre e salvou o Bahia com a ponta dos dedos.

Após um início eletrizante, o jogo ficou mais cadenciado nos minutos finais do primeiro tempo. Perigo mesmo apenas no chute de Jadson, aos 27 minutos, quando Lomba fez mais uma bela defesa. Do outro lado, o lance mais claro aconteceu aos 34, quando Fahel desviou cruzamento para a pequena área, mas Souza não conseguiu completar para as redes.

Golaço de Gabriel - Apesar da superioridade tricolor no primeiro tempo, a etapa complementar começou equilibrada. Logo aos 2 minutos, Fahel passou como quis pelos marcadores do São Paulo e ficou de cara para Ceni, mas chutou fraco e o goleiro são-paulino ficou com a bola. O tricolor paulista só chegou aos 15, quando Jadson achou Rhodolfo livre, mas o zagueiro já estava impedido.

A resposta veio em bom tamanho: aos 16, Helder soltou uma pancada da intermediária e Rogério Ceni bateu roupa; Zé Roberto tentou no rebote, mas a zaga conseguiu afastar. Do outro lado, ainda aos 16, Osvaldo disparou pela esquerda e lançou Jadson na área, mas Marcelo Lomba se atirou nos pés do atacante para ficar com a bola.

Aos 25, a consagração tricolor: numa saída de bola errada do São Paulo, Gabriel ficou com a bola e disparou para cima da defesa; passou dois marcadores e chutou colocado na saída de Rogério Ceni, que se esticou mas não conseguiu desviar: golaço, e 1 a 0 para o Bahia!

Foi assim que a festa nas arquibancadas começou. Comemorando o bom momento do time, a torcida voltou a gritar e apoiar o time, que correspondeu em campo. Aos 30, outra grande chance, desta vez com Souza, que acabou parando no goleiro Rogério Ceni. Com o placar a favor, foi só segurar com inteligência o excelente resultado e a recuperação na tabela.

adblock ativo