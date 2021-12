Se não foi perfeito, foi quase. Em três partidas contra o São Paulo, o Bahia não levou gols, empatou pela Série A e eliminou o clube paulista da Copa do Brasil com duas atuações seguras. Na noite desta quarta-feira, 29, passou poucos sustos na Arena Fonte Nova e garantiu vaga nas quartas de final com 1 a 0 em um contragolpe mortal – igualzinho na ida.

Felipe Paranhos e Redação Bahia vence o São Paulo de novo e garante vaga nas quartas da Copa do Brasil

O jogo

Agora, o Esquadrão espera a definição dos outros times, que estarão nas quartas de final, para que seja feito o sorteio dos jogos e, assim, conhecer o adversário. Internacional e Grêmio estão classificados.

Sem receio de se defender, o técnico Roger se armou com uma linha de cinco defensores, com Gregore no meio dos zagueiros. E a postura do Esquadrão freou o ímpeto dos paulistas durante parte do 1º tempo. A primeira chance foi de Gilberto, que ganhou da marcação num contra-ataque e chutou mascado.

As melhores oportunidades da etapa inicial, porém, foram do São Paulo. Aos 35, Helinho mandou no travessão. Nos acréscimos, Arboleda cabeceou por cima do gol de Douglas.

Bahia vence o São Paulo de novo e garante vaga nas quartas da Copa do Brasil | Foto: Divulgação/ATarde

O time paulista voltou mais ligado para o 2º tempo e começou a pressionar o Bahia. Mas foi o Esquadrão quem marcou: aos 8, Artur puxou contra-ataque, ganhou de Arboleda e tocou para um surpreendente Ernando, que acreditou desde o início no lance e apareceu sozinho: 1 a 0.

Soberano, o Bahia cozinhou o jogo. Aproveitando que o São Paulo sentiu o gol sofrido, o Tricolor controlou a partida. Para melhorar, aos 40, Fernandão ainda descolou a expulsão de Arboleda, que o impediu de ficar de cara para o goleiro Tiago Volpi. À essa altura, a torcida do Esquadrão já comemorava a classificação.

adblock ativo