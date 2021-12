Bahia vence o São Bento na estreia da Copa São Paulo

O Bahia sub-20 iniciou com o pé direito a Copa São Paulo de Futebol Júnior 2018 ao vencer o São Bento por 1 a 0 na tarde desta quarta-feira, 3, na cidade de Guaratinguetá (SP). O gol do Esquadrãozinho foi marcado por Rodrigo, aos 35 minutos do segundo tempo.

A equipe paulista, que subiu para a Série B do Brasileirão com o time principal, dificultou a vida tricolor ao se defender e esperar os contra-ataques. Mas em um vacilo da zaga paulista, Rodrigo recebeu com liberdade em frente à área, girou sobre o marcador e bateu no canto do goleiro, para definir o placar mínimo para o tricolor.

Com o resultado, o Bahia lidera o Grupo 28 da competição, após o empate entre Botafogo-PB e Manthiqueira-SP, na partida preliminar ao duelo. O próximo jogo do Esquadrãozinho será neste sábado, 6, às 10h, contra o Botafogo-PB.

Outros baianos

Além da dupla Ba-Vi, os outros dois representantes baianos, Teixeira de Freitas e Atlântico, também entraram em campo e perderam na rodada de abertura da Copa SP.

Em Capão Bonito (SP), o Atlântico perdeu para o Elosport (SP) pelo placar de 2 a 0. Os gols foram marcados por Andrei, ambos no segundo tempo. O time ficou na última posição, após o Coritiba (PR) empatar com o Comercial (RS) por 1 a 1. Na próxima rodada, a equipe enfrenta o Coritiba, no sábado, 6, às 15h.

O Teixeira de Freitas enfrentou a Portuguesa, em São Paulo (SP), e perdeu por 1 a 0. Reinaldo marcou o gol da Lusa. O time do interior da Bahia está na terceira colocação por conta do saldo de gols (-1), após o América (MG) bater o Remo (PA) por 2 a 0. A Águia volta a jogar na próxima sexta, 5, contra o América (MG).

* Sob supervisão do editor Nelson Luis

