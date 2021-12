Bahia vence o Náutico e sai da zona de rebaixamento

Com um gol marcado nos minutos finais da partida, o Bahia derrotou o lanterna e já rebaixado Náutico por 1 a 0, na noite deste domingo, 17, na Arena Pernambuco, em jogo válido pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro, saiu da zona de rebaixamento e voltou a respirar, faltando três rodadas para o fim da competição.

O único gol do jogo foi marcado aos 36 minutos do segundo tempo, por Fernandão, de cabeça. Dois minutos antes, o mesmo Fernandão havia realizado jogada semelhante, cabeceando para o gol, mas a bola foi defendida pelo goleiro Ricardo Berna.

Sem muitos lances expressivos, além do gol, o jogo também contou com uma finalização de Wallyson que acertou a trave em chute da intermediária. Já Ricardo Berna evitou que o Bahia marcasse outro gol ao defender bola chutada por Raul, aos 13 minutos da etapa final.

Com a vitória fora de casa, o Esquadrão chegou aos 42 pontos e subiu da 17ª para a 16ª posição, jogando o Coritiba, que foi derrotado pelo Criciúma, no sábado, 16, para a zona da degola. O Esquadrão estava a oito rodadas sem vencer. O último triunfo havia sido no clássico com o Vitória (2 a 0), cinco semanas atrás.

O Náutico, matematicamente rebaixado há três rodadas, manteve os seus 17 pontos, acumulando 26 derrotas - a décima seguida - no seu pior desempenho em um campeonato. Nem mesmo a promoção de ingressos realizada na Arena Pernambuco para atrair público levou ao estádio o torcedor do time da casa, que teve o apoio de pouco mais de 2 mil espectadores.

Na próxima rodada, a antepenúltima do Brasileirão, o Bahia tem um "jogo de seis pontos" contra a Portuguesa, que também luta para escapar do Z-4. A partida será disputada na Arena Fonte Nova, no próximo domingo, 24, às 18h30 (horário de Salvador). No mesmo dia, o Náutico jogará contra o Atlético-PR, às 17 horas, em Santa Catarina.

