Bahia vence o lanterna Guabirá e assume a liderança do Grupo B na 'Sula'

O Bahia precisou superar o cansaço, o pouco tempo para recuperar a parte física e a longa viagem para a Bolívia, para vencer o Guabirá, na noite desta quinta-feira, 13, por 1 a 0, e assumir a ponta do grupo B da Copa Sul-Americana. O Tricolor tem os mesmos oito pontos do segundo colocado, o Independiente, mas supera os argentinos no saldo de gols (6 contra 4).

O único gol da partida foi marcado por Gilberto, e foi uma pintura. O camisa 9 fez bela jogada individual e chutou cruzado, de canhota, para vencer o goleiro Mustafá.

O Tricolor volta a campo na próxima terça, 18, quando tem confronto direto com o Independiente, no estádio Avellaneda, na Argentina.

Pouco futebol

O primeiro tempo de Guabirá e Bahia foi sofrível, com incontáveis passes errados, finalizações tortas, cruzamentos na luta e muitas faltas. Foi uma partida truncada e de pouca criatividade. Nem parecia que o Tricolor poderia assumir a ponta com uma vitória simples ou mesmo que o Guabirá estava em busca do seu primeiro ponto na Sul-Americana.

O Esquadrão só acordou na reta final da partida, mas faltou inspiração, e não foi pouca. A única vez em que o Guabirá chegou ao ataque e conseguiu finalizar foi aos 28 minutos, quando Ibáñez mandou uma cobrança de lateral para dentro da área. Pascua desviou, de leve, de cabeça, para o gol e Matheus Teixeira defendeu sem qualquer problema.

Aos 33, a melhor jogada do Tricolor na primeira etapa. Rodriguinho fez boa jogada pelo meio e lançou Rossi, que foi à linha de fundo e cruzou na medida. Rodriguinho se antecipou à defesa boliviana e testou forte no travessão.

O jogo voltou a ficar morno, mas aos 40, Matheus Bahia tabelou com Rodriguinho e partiu em velocidade. O lateral cruzou no facão para Gilberto, mas o camisa 9 não conseguiu chegar inteiro na bola.

Golaço e só

Parece que a conversa de Dado Cavalcanti com o elenco foi bem pesada, porque o Bahia voltou outro time para a segunda etapa da partida. Com mais volume de jogo, chegando com mais perigo e controlando melhor o ritmo da partida, foi questão de tempo para o Tricolor achar o caminho do gol em Montero.

Logo aos 3 minutos, Patrick de Lucca avançou pelo meio e lançou para Rossi, que invadiu a área e chutou firme para a defesa de Mustafá. Na sequência, fora do gol, Mustafá recebeu bola recuada, tentou dar um chutão e acertou Óscar Ruiz. Para a sorte do goleiro, a bola foi para fora.

E a pressão continuou. Aos 9 minutos, Óscar Ruiz recebeu lançamento de Patrick, invadiu a área, mas, não conseguiu finalizar em cheio no gol.

E o que faltou no primeiro tempo aconteceu: gol! Aos 11, Gilberto recebeu na ponta esquerda, fez bela jogada individual e bateu cruzado, de perna esquerda, para abrir o placar na Bolívia: 1 a 0. Esse foi o 10º gol do camisa 9 na temporada, apenas o primeiro dele na Sul-Americana.

Juninho ainda assustou em cabeçada para fora. Mas o time mostrou grande cansaço pela sequência de jogos viagens. Com isso, Dado fez as cinco substituições num curto espaço de tempo, mas o time não conseguiu ampliar o placar.

