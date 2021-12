Bahia vence o Jacuipense e garante classificação na semifinal

Após imbróglio, que envolveu até liminar na Justiça, sobre ter ou não ter o jogo entre Jacuipense e Bahia, nesta quarta-feira, 5, por causa do pouco tempo entre as partidas e a utilização de jogadores do time de aspirantes do Tricolor na equipe principal, a partida aconteceu, como previsto e programado pela Federação Bahiana de Futebol (FBF), e deu Esquadrão de Aço. O time comandado por Cláudio de Prates venceu por 1 a 0 o Lião do Sisal, no estádio de Pituaçu, com gol do atacante Marcelo Ryan logo aos cinco minutos do primeiro tempo.

Com o resultado, o Tricolor carimbou a segunda colocação do Baianão e, de quebra, eliminou o Jacuipense, que jogou como mandante na noite desta quarta.

O jogo

A partida começou com um Bahia mais arisco, tentado resolver logo a partida. E deu certo. Com cinco minutos de bola rolando, Marcelo Ryan partiu pela esquerda, tabelou com Gustavo e, na cara do gol, bateu com categoria na saída do goleiro de Vitor.

Dois minutos depois, o meia Bruno Camilo arriscou do meio da rua, o goleiro fez golpe de vista e viu a bola explodir na trave e sair pela linda de fundo. Seria um golaço.

A partir daí, o Bahia botou o pé no freio e o Jacuipense cresceu na partida. Com mais posse de bola, o Leão do Sisal quase empatou aos 14 minutos. Dinei invadiu a área e cruzou rasteiro para Popó, que não conseguiu finalizar.

Danilo Rios ditou o ritmo do confronto, e quase marcou em cobrança de falta, defendida pelo goleiro tricolor Júnior. Dinei também chegou perto de igualar o marcador. E o Bahia só veio reagir aos 45, quando Pablo chutou de longe.

Com o Jacuipense precisando da vitória para avançar para a semifinal, a partida no segundo tempo foi extremamente corrida, com muitos lances de perigo, boas tramas e inúmeras chances de gol. Mas faltou competência e um pouco de sorte dos dois lados para balançar as redes.

Dinei, Popó, Vicente e Danilo Rios incomodaram muito a defesa tricolor. Foram lances de velocidade, chutes de média distância, bons cruzamentos, boas cabeçadas. Mas o mais próximo do gol que o Leão do Sisal chegou foi em uma testada de Dinei, que carimbou o travessão.

O Bahia assustou com Caio Mello e Marcelo Ryan, mas quando não esbarrou no goleiro Vítor, faltou capricho para mandar a bola para a rede.

Mas o 1 a 0 foi suficiente para garantir a terceira colocação e a vaga na semifinal do Campeonato Baiano.

