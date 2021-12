Bahia vence o CSA e entra na briga por vaga na Libertadores

Em um jogo encardido, muito faltoso, com direito a pênalti perdido de Artur Victor e um inspirado goleiro Jordi, o Bahia foi premiado pela ousadia de Roger Machado. O técnico tricolor colocou o time pra cima e terminou com Fernandão, Gilberto e Arthur Caíke em campo. Resultado: triunfo suado por 1 a 0 contra o vice-lanterna CSA, neste sábado, 31, na Arena Fonte Nova.

O gol do Baêa saiu em cobrança de falta de Arthur Caíke. O atacante, que havia acabado de entrar em campo, cobrou com capricho, da meia-lua, e contou com um pouco de sorte. Jordi chegou a tocar na bola, que resvalou na trave e morreu no fundo do gol.

O placar foi suficiente para fazer o Esquadrão colar de vez no grupo que briga por uma vaga na Libertadores. Com os três pontos, o Bahia chegou aos 27 na tabela, podendo acabar a rodada em sétimo.

O Tricolor volta a campo no próximo sábado, às 11h, no estádio São Januário, quando enfrenta o Vasco. Enquanto o CSA recebe a Chapecoense no Rei Pelé, domingo, às 19h.

Jogo pegado

Quem esperava um CSA muito defensivo, se surpreendeu ao ver a postura ousada e agressiva do time alagoano. Com as linhas adiantadas e pressionando a saída de bola do Bahia, o Azulão segurou o ímpeto ofensivo do time de Roger Machado e dificultou a saída de bola e as jogas em velocidade.

O Tricolor até conseguia ficar com a bola no pé, mas apenas no próprio setor defensivo, e isso quando o CSA não subia as linhas de marcação, impedindo a progressão do Bahia.

Com um esquema ousado, os primeiros lances de perigo foram do time alagoano. Logo aos 3, com o Esquadrão ainda tentando entender o que se passava no jogo, Euller recebeu lançamento do goleiro Jordi, carregou até a entrada da área e chutou forte, por cima do gol de Douglas.

Menos de um minuto depois, Jonatan Gomez arriscou de longe, mas Douglas pegou.

A primeira subida com perigo do Tricolor só aconteceu aos 17 minutos. Em lançamento na área, Gilberto caiu no gramado. O árbitro mandou o jogo seguir, mas foi chamado pelo VAR e deu pênalti. Com o camisa 9 sendo atendido fora de campo, Artur foi para a cobrança e Jordi pegou.

Após mais de 20 minutos sem emoção, com muitas faltas e erros de passe, o Bahia voltou a se encontrar no jogo e por pouco não abriu o placar. Aos 47, Lucca encontro Guerra na entrada da área do CSA que, de primeira, Deixou Gilberto na cara do gol. O atacante, de cara, mandou por cima.

Aos 50, de novo Gilberto. Nino Paraíba cortou para o meio e cruzou de perna esquerda. O camisa 9 se antecipou e testou firme para a defesa do goleiro do CSA.

Falta salvadora

O Tricolor voltou do intervalo disposto a ganhar o jogo e tentou ir pro abafa. O CSA continuou marcando forte e a batendo muito, amarrando o jogo e impedindo que o Bahia avançasse. Nervoso com a forte marcação, o time de Roger Machado passou a errar muitos passes.

Tricolor venceu mais uma com o apoio da torcida

O venezuelano Guerra, que iniciou pela primeira vez como titular, teve boa chance aos 6 minutos. O meia recebeu bom passe de Gilberto e, na entrada da área, tentou encobrir Jordi, mas o goleiro pegou.

Logo na sequência, Roger fez o que a torcida cobra há algum tempo e colocou Fernandão para fazer dupla com Gilberto. E no primeiro lance, Nino cobrou lateral na área do CSA. Fernandão raspou e Élber apareceu para mandar de cabeça. Quase!

Sedento pelos três pontos, Roger colou mais um atacante. E Arthur Caíke entrou pra resolver. Após jogada individual, ele foi derrubado na meia-lua. O próprio Caíke foi para a cobrança. Com categoria e um toque de sorte, ele botou o Bahia na frente do placar. Esse foi o primeiro gol de falta do time na atual temporada.

