O número de finalizações resume o panorama do jogo desta sexta-feira, 30, na Fonte Nova. Com 24 chutes a gol contra quatro do adversário, ficou pouco para o Bahia o 2 a 0 sobre o Criciúma. No entanto, foi o bastante diante de um concorrente direto na briga pelo acesso. Além de pular para 43 pontos, o Tricolor fez o Tigre estacionar nos 40.

Daniel Dórea Bahia vence o Criciúma por 2 a 0 na Fonte Nova

A equipe subiu para a quarta posição, mas pode perdê-la neste sábado, 1º se o Londrina derrotar o Oeste às 18h30. Em uma partida na qual concentrou-se só em jogar bola, o Bahia não levou cartões e o técnico Guto Ferreira festeja a possibilidade de repetir sua equipe ideal na próxima terça em mais um duelo direto pelo G-4. O desafio será fora de casa, contra o Londrina, às 19h15.

Iniciativa tricolor

Pura pressão. Esse foi o resumo do primeiro tempo do Esquadrão de Aço, que, apesar do empate parcial sem gols até a chamada para o intervalo, recebeu aplausos da torcida pela iniciativa ofensiva. O Criciúma, por sua vez, exibiu postura muito recuada. Assim, com poucos espaços quando se aproximava da meta adversária, sobrou ao Bahia a insistência em sufocar o rival.

Foram nove finalizações (contra duas do Tigre), 29 cruzamentos (dois do adversário), seis escanteios (só um conquistado pelos catarinenses) e posse de bola de 60%.

Já as oportunidades foram raras, mas se fizeram presentes principalmente uma blitz a partir dos 30 minutos. Luiz Antônio pegou sobra de primeira e exigiu grande defesa do xará Luiz. Logo em seguida, Renato Cajá cobrou escanteio e Jackson testou com perigo. Aos 32, Edigar Junio cruzou, Luiz evitou a conclusão de Hernane e o rebote ficou com Juninho. Ali, o gol se ofereceu aberto, com o arqueiro caído no chão, mas o meia tricolor isolou.

O tempo complementar começou com um déja vu. Aos cinco minutos, após tabela com Hernane, Allano aumentou sua coleção de chances claras perdidas e voltou a ser vaiado pela torcida a cada toque na bola. Acabou substituído por Misael pouco depois.

Fato desagradável à parte, o Bahia mantinha o ritmo. Edigar Junio mandou por cima aos 15. Nove minutos depois, Renato Cajá girou e bateu da entrada da área para Luiz espalmar. Aos 26, Misael parou no goleiro e na trave.

A persistência finalmente deu resultado aos 29, quando Victor Rangel - que entrou no lugar do vaiado Hernane - completou bem trama de Moisés e Régis e fez seu primeiro gol pelo Tricolor.

Edigar Junio poderia ter dado tranquilidade ao time, mas perdeu duas boas oportunidades de cabeça. Deixa para o drama se instalar. Aos 39, Hélio Paraíba só não empatou porque Tiago salvou e proporcionou alívio. Que se transformou em êxtase dois minutos depois: em novo passe de Régis, que desta vez entrou para decidir, Luiz Antônio contou com o desvio do zagueiro e fechou a contagem.

