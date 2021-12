O Bahia estreou bem no Campeonato Brasileiro 2019 e, de virada, venceu o Corinthians por 3 a 2 neste domingo, 28, na Arena Fonte Nova.

Bahia vence o Corinthians de virada e larga bem no Brasileirão

Com o resultado, o Bahia fica na pate de cima da tabela, enquanto o Corinthians entra na faixa intermediária de classificação. O próximo compromisso do Esquadrão será na quinta-feira, 2, também pelo Brasileirão. A equipe de Roger Machado viaja ao Rio de Janeiro, onde enfrenta o Botafogo, às 20h, no estádio Nilton Santos (Engenhão).

Após Pedrinho abrir o placar para o time visitante, aos 46 minutos do primeiro tempo, o tricolor reagiu e, em pouco menos de dois minutos, empatou a partida com Arthur Caíke, que recebeu o cruzamento de Nino Paraíba, cabeceou em direção ao gol, viu o goleiro Cássio tentar a defesa, mas sem sucesso. A bola foi para o fundo das redes.

O segundo gol do Esquadrão veio aos 30 da segunda etapa. Rogério avançou pela esquerda e tocou para Gilberto na linha de fundo. O atacante cruzou rasteiro para a pequena área e achou Artur, que finalizou firme e virou o jogo para o Tricolor.

Bahia vence o Corinthians de virada e larga bem no Brasileirão | Foto: Divulgação/ATarde

Já aos 38, o Bahia ampliou o placar com Rogério. Em pressão do Corinthians, a defesa tricolor recuperou a bola e deixou Ramires em condição de contra-ataque. O meio campista fez o passe em profundidade, o volante Ralf tentou cortas mas furou. A bola sobrou para Rogério, que ficou cara a cara com o goleiro Cássio. O atacante viu o arqueiro alvinegro adiantado, tocou por cima e marcou um golaço de cobertura. No final do segundo tempo, aos 49, Clayson diminuiu a diferença com um belo gol, mas já era tarde para o Corinthians, e o Tricolor levou a melhor na estreia da competição.

