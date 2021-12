Com um jogador a menos, o Bahia venceu o Vitória da Conquista por 1x0 neste domingo, 5, pelo Campeonato Baiano. O jogo começou lento e sem grandes jogadas.

Da Redação Bahia vence o Bode com um a menos e fora de casa

O Bahia tentou mais, mas encontrou dificuldade em balançar a rede. O gramado ruim atrapalhou a troca de passes.

Diego Rosa apareceu em diversas jogadas, até que conseguiu marcar de cabeça no final do primeiro tempo.

Com o retorno para o campo, o técnico do Vitória da Conquista movimentou o time e colocou Tatu no lugar de Wander Capixaba. A alteração não deu resultado e o Bahia voltou a assustar com cobrança de Renato Cajá. Gustavo cabeceou, mas Rodolfo salvou.

Apesar das tentativas, a partida voltou a esfriar. Mário, que entrou no lugar de João Paulo, ainda tentou um lance bonito. Ele pegou um passe de Diego Rosa e tentou uma bicicleta, mas a bola passou longe.

Guto Ferreira decidiu poupar Diego Rosa e colocou Feijão no lugar do atacante. Com isso, o time da capital ficou com três volantes e deixou Renato Cajá mais solto.

Mas o meio deu um carrinho e atingiu Rayllan com o joelho aos 30 minutos do segundo tempo. O camisa 10 já tinha cartão amarelo e foi expulso. Com isso, o Bode foi para cima do Bahia, tentando um empate.

O time do interior ainda arrancou um pênalti aos 39 minutos após o juiz marca toque de mão de Lucas Fonseca. Mas Diego Aragão desperdiçou a chance e mandou por cima do gol.

Com esse resultado, o Bahia mantém a invencibilidade em 2017 e ocupa a segunda posição no Baianão com 14 pontos. O Vitória é o líder com 18 pontos.

O Tricolor volta a jogar na quarta, 8, contra o Paraná, em Curitiba, pela Copa do Brasil. Já o Conquista entra em campo contra o Juazeirense no próximo dia 19 pelo Baianão.

FICHA TÉCNICA - Vitória da Conquista x Bahia - Campeonato Baiano - 7ª rodada

Local: Lomanto Júnior, em Vitória da Conquista

Data: 04/03/2017

Horário: 16h

Árbitro: Jailson Macêdo Freitas (BA)

Assistentes: Elicarlos Franco de Oliveira e Carlos Eduardo Bregalda Gussen (BA)

Gol: Diego Rosa

Cartão Amarelo: Emílio, Lucas Fonseca, Matheus Sales, Kléber, Renato Cajá (2)

Cartão Vermelho: Renato Cajá



Vitória da Conquista: Rodolfo; Fieta, Emílio, Sílvio e William Santos; Maicon, Diego Aragão, Dinda e Kleber (Dionísio); Wander (Tatu) e Todinho. Técnico: Guilhermino Lima



Bahia: Anderson; Eduardo, Lucas Fonseca, Éder e Juninho Capixaba; Renê Júnior, Matheus Sales e Renato Cajá; Diego Rosa (Feijão), João Paulo (Mário) e Gustavo. Técnico: Guto Ferreira

adblock ativo