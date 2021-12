Bahia vence o Altos e se recupera no Nordestão

Foram dois tempos distintos. Após um primeiro tempo sonolento, o Bahia bateu o Altos na noite desta terça-feira, 30, por 2 a 0, no Piauí, e conquistou o primeiro triunfo na Copa do Nordeste. Kayke e Zé Rafael marcaram os gols do Tricolor na etapa final.

Para o Altos, sobra a lamentação de desperdiçar, pelo menos, três grandes chances perdidas enquanto o jogo estava em 0 a 0. O Bahia aproveitou da fragilidade do adversário e marcou dois gols com a dupla Kayke-Zé Rafael, com um gol e uma assistência para o atacante.





A próxima partida do Bahia é no domingo, 4, contra o Jacobina, no interior da Bahia. Na Copa do Nordeste, o Tricolor volta a jogar após o Carnaval, no dia 22 de fevereiro contra o Náutico, na Arena Fonte Nova.

Com um jogo às 21h45, foram poucos os torcedores que não dormiram durante o primeiro tempo. Com muitos erros de passes, o Bahia só finalizou uma vez no gol, com Vinícius e levou perigo ao gol de Gideão em uma bola mal recuada por Netinho.

Mena sentiu dificuldades na lateral direita, e um erro do ala quase colocou o Tricolor em desvantagem no final da primeira etapa. Ele tentou o passe para Tiago, mas deu nos pés de Manoel, que saiu de cara com Douglas e chutou mal.

A entrada de Kayke no segundo tempo deu outra cara ao Bahia. O atacante marcou o primeiro gol do Bahia na Copa do Nordeste após receber lançamento de Vinícius. O Altos ainda deu trabalho ao Tricolor, com alguns lances perigosos ao gol de Douglas.

Mas, no final da partida, uma troca de passes pela esquerda achou Léo, que cruzou para Kayke. O atacante rolou para Zé Rafael chutar no cantinho de Gideão e sacramentar o triunfo Tricolor. O segundo tempo do Bahia pode dar esperanças de melhoras ao torcedor, ainda que seja preciso a melhora de alguns setores.

