Bahia vence na estreia do técnico Guto Ferreira

A estreia do técnico Guto Ferreira valeu pelos três pontos. Foi com eles que o Bahia, após quatro derrotas consecutivas, voltou a aspirar uma vaga no G-4 da Série B. Nesta terça-feira, 28, pela 13ª rodada, na Fonte Nova, o Esquadrão venceu o Oeste por 2 a 0. Resultado que o pôs na 7ª colocação, a dois pontos do grupo das quatro equipes que, ao final do campeonato, ascenderão à elite do futebol brasileiro.

Entretanto, ao menos por enquanto, nem tudo são flores. O time pouco evoluiu se comparado às últimas atuações. O primeiro tempo, que terminou 1 a 0, foi parelho e com poucas jogadas de qualidade. O segundo, que teve outro gol tricolor, foi dominado pelos visitantes.

Nesta etapa em questão, o time do interior paulista perdeu três chances incríveis. Aos dois minutos, Léo Artur saiu na cara do gol, mas bateu para fora. Aos 10, Marcelo Lomba espalmou chute de Danielzinho de fora da área. Léo Artur pegou o rebote e, de novo, livre, perdeu um gol feito ao mandar para fora.

Aos 25, quando o placar já assinalava 2 a 0, Danilo Pires cometeu pênalti em Wellington. Ricardo Bueno cobrou de forma bisonha ao tentar rolar a bola, sem força, no meio do gol. Marcelo Lomba, com a perna, defendeu.

Nos 10 minutos finais, o Oeste deu seus últimos suspiros. Aos 35, Matheus Vargas arrancou pela direita e chutou para fora. Dois minutos depois, Crysan bateu forte, de longe, e Lomba espalmou.

O jogo

O Bahia, por sua vez, foi eficiente para ganhar o jogo. Em meio ao domínio do adversário no segundo tempo, encaixou um contra-ataque certeiro para definir o marcador.

Aos 15 minutos, Hernane recebeu de João Paulo e deu bela assistência para Zé Roberto, que soltou um foguete no ângulo esquerdo.

O gol foi um sinal claro de que, talento, o time do Bahia tem. O que lhe falta ainda é uma melhor postura de jogo e organização tática.

A eficiência que gerou o triunfo foi basicamente consequência de talento. O tento que abriu o placar, aos 13 minutos do primeiro tempo, foi um golaço, um dos mais bonitos do campeonato.

O mesmo Hernane que daria a assistência que definiria a partida recebeu passe de Hayner em cobrança de lateral. Mesmo empurrado pelo zagueiro e meio de costas para o gol, o Brocador bateu de primeira, encobrindo o goleiro.

De resto, o Bahia criou pouca coisa. Um dos raros bons lances foi aos 33 ainda da etapa inicial, quando o criticado Hayner driblou dois marcadores e passou a Hernane, que foi travado na hora do chute.

Ainda é pouco para o que se espera do Bahia. De qualquer forma, houve avanço. A equipe deu mostras interessantes de talento e sinais de evolução de sua postura em campo. Se a diretoria fizer as contratações que prometeu e Guto Ferreira der o padrão tático que o time precisa, o G-4 tende a ser o destino do Esquadrão.

