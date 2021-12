Bahia vence, mas não avança na Copa Governador

A equipe do Bahia sub-20 venceu o Catuense por 1 a 0, no último domingo, 16, na Arena Fonte Nova, pela Copa Governador do Estado, mas não se classificou para a semifinal da competição.

Ao longo da competição, o Bahia somou quatro pontos ao obter uma vitória, um empate e uma derrota, porém perdeu a vaga pelo saldo de gols. O único gol do duelo foi marcado por Patrick, já ao final da partida.

A próxima disputa do time sub-20 será pela Copa do Brasil, contra o Vitória, na próxima quinta-feira, 20, às 15h, em Pituaçu.

