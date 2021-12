O jogo da noite de quarta-feira, 23, na Fonte Nova, contra o Santa Cruz, pela última rodada, não só garantiu a campanha perfeita do Bahia na primeira fase da Copa do Nordeste, como também trouxe algumas boas novas ao clube. O triunfo por 1 a 0 foi o sexto em seis partidas do time na competição.

Ricardo Palmeira Bahia vence mais uma e é o único com 100% no Nordestão

Horas antes do jogo, o Tricolor anunciou que pouparia todos os titulares. Alguns reservas souberam aproveitar a oportunidade. O lateral esquerdo Moisés, que havia sido contratado há pouco mais de um mês, entrou no segundo tempo para mostrar valor e ajudar a definir o jogo. Aos 38 minutos, fez boa jogada e cruzou na medida para Zé Roberto marcar o gol da partida. O atleta chegou ao clube para disputar a posição com o criticado João Paulo e com o também recém-contratado João Paulo Gomes, que pouco produziu na quarta.

Já Zé roberto desabafou após as criticas que vinha recebendo. O atacante teve bons e maus momentos na partida, mas, acima de tudo, mostrou persistência e determinação. Acabou premiado com o gol. Logo depois de balançar as redes, chorou de emoção.

Outra boa nova foi Lucas Fonseca, que fez sua reestreia pelo Esquadrão. Mesmo fora da forma ideal, foi capaz de anular o ataque da equipe pernambucana e deu esperanças para que o setor do Bahia mais criticado pela torcida ganhasse um alento para as próximas partidas.

"Fazia tempo que eu não jogava. Mas, foi importante para que eu pegasse ritmo de jogo e mostrasse força em campo. Só lembrando que minha última partida, lá na China, foi há cinco meses. Com trabalho e calma, tudo vai dar certo", declarou o zagueiro.

No entanto, vale ressaltar que, durante a maioria do tempo, a partida foi entediante. Jogando por um empate ou até mesmo por uma derrota a depender da combinação de resultados, a equipe visitante se limitou a ficar fechada na defesa. O resultado foi um jogo com os atletas posicionados prioritariamente na defesa e com excesso de bolas levantadas na área. Até por estarem em maior número, os sistemas defensivos ganhavam com facilidade os lances dos atacantes adversários.

Ataques escassos

Em seus raros lances ofensivos, o time pernambucano levou certo perigo. Aos 6 minutos do segundo tempo, Jean saiu mal e Alemão cabeceou. A bola passaria perto da trave, mas Grafite emendou para o gol. Contudo, estava impedido. Um minuto depois, o mesmo Grafite perdeu a melhor oportunidade do jogo ao cabecear para fora um cruzamento certeiro de Keno.

Já o Bahia teve como principal mérito ter tomado a iniciativa da partida. Não por acaso, teve mais posse de bola ao longo dos 90 minutos. Não ganhou por um placar mais elástico por ter apresentado limitações técnicas.

No ataque, Zé Roberto errou a maioria das jogadas que tentou, o garoto Geovane Itinga esteve apagado e Henrique apresentou muita correria, mas pouca inspiração.

De qualquer forma, por ter atuado com o time reserva, o placar foi justamente comemorado. Até porque garantiu que o Bahia, com a melhor campanha do torneio, decidirá em casa todos os duelos do mata-mata até a grande final.

