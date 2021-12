Ao ser contratado pelo Bahia, em maio, Jailton deixou claro: "Zagueiro tem que 'zagueirar'". No jogo da noite desta terça-feira, 8, porém, o defensor do Esquadrão precisou fazer muito mais dentro de campo para garantir a alegria da torcida tricolor na Arena Fonte Nova.

Além de afastar o perigo em diversas bolas que sobrevoavam a área azul, vermelha e branca e causavam perigo a Douglas Pires, o camisa 4 ainda teve de ir ao ataque para salvar a pele dos homens de frente do time comandado por Sérgio Soares e fazer gol do triunfo sobre o Macaé, por 1 a 0.

Bahia vence Macaé em casa e retorna ao G-4

Jailton balançou a rede aos seis minutos do segundo tempo. Após cobrança de escanteio efetuada por Eduardo, o zagueiro errou o tempo de bola e furou o cabeceio. A bola sobrou para Cicinho encher o pé da entrada da área, mas a bola bateu em Maxi e não entrou. Na sobra, o goleiro Rafael afastou mal e Jailton meteu a cabeça na bola para fazer a festa dos tricolores na Fonte.

Antes, o Bahia havia desperdiçado duas oportunidades na etapa inicial. Primeiro com Kieza. Aos 26, o atacante não aproveitou belo lançamento de Eduardo e cabeceou para fora. Aos 35, Tiago Real recebeu lançamento de Maxi e chutou após matar no peito, mas Rafael foi esperto e fez a defesa.

Para conquistar o resultado positivo e voltar ao G-4 da Série B - Esquadrão é o quarto colocado, com 41 pontos -, o tricolor passou um sufoco. Após balançar a rede do Macaé com muita dificuldade, o Bahia recuou e foi pressionado em muitos lances.

Aos 27, após falta cobrada por Juninho na área, a bola desviou e quase entra, mas Douglas Pires esticou-se todo para salvar. No minuto seguinte, Diego pegou rebote para chutar de fora e exigir outra intervenção do goleiro.

No fim da partida, Kieza e Cicinho invadiram a área com liberdade para marcar, mas chutaram em cima de Rafael e perderam boas chances.

O Bahia volta a campo na próxima sexta-feira, 11, quando recebe o Bragantino, na Fonte Nova, às 19h.

