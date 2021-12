Quando as coisas dão errado lá na frente, só um atacante pode salvar o Bahia: Hernane. Sem jogar desde 8 de maio por causa de uma lesão no pé direito, o Brocador voltou a campo na noite desta quarta-feira, 25, na Arena Fonte Nova, em Salvador, para acabar com a zica de gols do tricolor e mandar uma preciosa bola para a rede, que garantiu o triunfo por 1 a 0 sobre o Joinville.

Tiago Lemos Bahia vence Joinville na Fonte e volta ao G-4

O jogo

O Esquadrão manteve o controle do jogo desde o início e teve boas chances de marcar. O problema, porém, foi a falta de pontaria, assim como nos últimos jogos.

Depois de chute de Zé Roberto e cabeceio de Jackson defendidos por Agenor, Cléo Silva foi ao ataque e só não marcou para o JEC graças a Marcelo Lomba, que fechou o espaço e fez ótima defesa.

Aos 33 minutos, João Paulo cruzou na medida para Danilo Pires cabecear na trave. O drama tricolor ganhou força quando Luisinho, logo no início do segundo tempo, isolou bola na grande área, praticamente livre.

Aos nove minutos, contudo, não teve jeito. Hernane recebeu na esquerda, cortou para o meio e foi travado na hora do chute. Na sobra, Zé Roberto dominou e chutou em cima de Agenor. Aí, foi a vez de Luisinho finalizar no canto esquerdo do goleiro, que defendeu. No rebote, a zaga cortou, a bola bateu em Danilo Pires e sobrou para o Brocador finalizar. Agenor ainda tocou na redonda, mas não evitou um dos gols mais chorados da Fonte.

Brasileiro Sub-20

Depois da derrota na estreia para o São Paulo, o Bahia empatou em 1 a 1 nesta quarta, fora de casa, contra o Coritiba, pelo Brasileiro Sub-20. No Estádio Francisco Muraro, o Tricolor saiu na frente com Everson, aos 47 minutos do 1° tempo. Na etapa final, Vitor Feijão empatou aos 27 minutos.

O time baiano somou seu primeiro ponto no torneio. Na próxima quarta, 1º, em Pituaçu, encara o Vasco.

