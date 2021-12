Bahia vence jogo-treino contra o Leônico no Fazendão

De olho na estreia da Copa do Nordeste 2014, o Bahia venceu seu primeiro teste na pré-temporada, nesta terça-feira, 14. Em jogo-treino realizado no Fazendão, o tricolor jogou para o gasto e derrotou o Leônico por 1 a 0.

O único gol da partida foi marcado pelo meia Anderson Talisca, ainda no primeiro tempo. Na segunda parte, o técnico Marquinhos Santos fez algumas experiências no time. A equipe principal foi formada com Marcelo Lomba; Galhardo, Lucas Fonseca, Titi e Raul; Diego Felipe, Rafael Miranda, Anderson Talisca e Branquinho; Hugo e Rhayner.

Apresentados com muita festa na segunda, 13, os irmãos Maxi e Emanuel Biancucchi treinaram separados do elenco. Quem também já está no Fazendão é o volante Pittoni, que chegou nesta terça e fez atividades na academia. O jogador será apresentado na quarta, 15.

