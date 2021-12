Bahia vence Jacuipense pela Copa Governador do Estado

O time sub-20 do Bahia derrotou a Jacuipense por 2 a 1, na tarde de domingo, 29, na Arena Fonte Nova, pela Copa Governador do Estado. O jogo, que aconteceu na preliminar entre Bahia e Vasco, marcou a estreia do tricolor no torneio.

O Esquadrão venceu de virada. O primeiro gol foi marcado por Léo. O segundo saiu dos pés do atacante Lourival, que, após desperdiçar o pênalti, aproveitou o rebote e decretou o triunfo.

Na próxima quinta-feira, 3, o Bahia visita o Vitória, no Barradão, às 16h.

