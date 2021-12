Bahia vence Inter em jogo que reeditou final de 1988

Jogadores de Bahia e Internacional que disputaram a final do Campeonato Brasileiro de 1988, quando o Esquadrão conquistou seu bicampeonato, se reencontraram, nesta quarta-feira, 19, na Arena Fonte Nova, em Salvador.

Os atletas reeditaram a partida histórica, 25 anos depois, na preliminar de Bahia x Vitória da Conquista, pelo Campeonato Baiano. No jogo, os veteranos do tricolor venceram por 1 a 0. O único gol da partida foi marcado por Zé Carlos, no final do segundo tempo.

No dia 19 de fevereiro de 1989, o Bahia conquistava o bicampeonato Brasileiro após empatar em 0 a 0 com o Internacional, no Estádio Beira-Rio, no Rio Grande do Sul.

<GALERIA ID=18960/>

