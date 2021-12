Bahia vence Grêmio e mantém esperança na Série A

As derrotas do Palmeiras para o Internacional (3x1) e do Vitória para o Flamengo (4x0) na noite de sábado, permitiram que o Bahia mantivesse viva, ao menos por 24 horas, a esperança de fuga do rebaixamento. E neste domingo, 30, o triunfo por 1 a 0 sobre o Grêmio, na Fonte Nova, deixou ainda mais acesa, quem diria, sua esperança de salvação.

Para fugir da Série B de 2015, o Bahia, que com a vitória se manteve no antepenúltimo lugar, mas com 37 pontos, precisa de uma série de combinações na derradeira rodada do certame, no próximo domingo.

Terá que vencer fora de casa o Coritiba, 14º colocado e sem mais chances de queda; torcer para um empate ou derrota do Vitória (17º, com 38) diante do Santos (no Barradão), e, por fim, desejar mais uma derrota do Palmeiras (16º, com 39), que recebe o Atlético Paranaense em seu novo estádio.

O jogo

Apesar de limitado tecnicamente, o Bahia, que estreou uniforme - da nova fornecedora Penalty -, foi no embalo da torcida e ignorou o fato de o Grêmio ainda estar, até então, na briga por uma vaga na Taça Libertadores da América.

Seguindo à risca a orientação do técnico Charles, o time azul, vermelho e branco pressionava os gaúchos no campo de ataque desde o início.

Logo aos cinco minutos, o atacante William Barbio levou perigo ao goleiro Marcelo Grohe. Para conter o ímpeto e a pressão inicial do Tricolor de Aço, o Grêmio trocava passes em seu meio-campo. Sem êxito. A blitz do Bahia prosseguiu. Foram, ao menos, três boas chances: William Barbio, duas vezes, e Henrique, uma, respectivamente.

Ambos, porém, pararam no que era, até então, o principal nome gremista na partida: Marcelo Grohe.

Para sorte do Bahia, o zagueiro Geromel resolveu ter mais importância do que o camisa 1. Após perder na corrida para Henrique, aplicou um carrinho por trás no atacante do Esquadrão. Resultado: expulso!

Melhor para o Bahia e para o lateral direito Galhardo. Em cobrança de falta perfeita, ele abriu o placar. Festa na Fonte Nova, e o grito de "eu acredito" - alusão à fuga da degola -, ecoou em uníssono entre os torcedores nas arquibancadas.

Pressão gremista

Na volta do intervalo, o técnico Charles Fabian foi taxativo: "Agora é manter a boa e aguerrida exibição vista no primeiro tempo. De preferência, ser mais eficiente e marcar os gols ".

O recado foi dado, mas acabou sendo em vão. Em campo, os papeis se inverteram. Com um jogador a menos , o adormecido Grêmio despertou na partida para desespero de Charles. Totalmente apático e nem de perto lembrando o futebol do primeiro tempo, o Bahia apenas se defendia, sequer esboçava reação à blitz gremista.

Irregular outrora, o goleiro Marcelo Lomba mostrou por que é ídolo da torcida. Fez, ao menos, cinco decisivas intervenções que garantiram o triunfo e a esperança de fuga da degola.

Confira o vídeo com o gol do Bahia:

