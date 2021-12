Para os papais torcedores do Bahia, o domingo tem tudo para ser alto astral. Afinal, o Tricolor fez o dever de casa e derrotou o Goiás, ontem, na Arena Fonte Nova, por 1 a 0. O gol foi marcado por Fahel.

O resultado não foi suficiente para livrar o Bahia da zona de rebaixamento, mas tirou o time da penúltima posição e quebrou uma série de dez jogos sem vitória da equipe no Brasileiro - o último triunfo acontecera em 4 de maio, 1 a 0 sobre o Botafogo, e, desde então, foram seis derrotas e quatro empates.

Marcelo Machado Bahia vence Goiás e sobe para 17º no Brasileirão

O jogo

Os jogadores do Bahia entraram em campo levando na camisa uma homenagem aos pais, cujo dia é comemorado neste segundo domingo de agosto. Cada um trouxe o nome de seu pai gravado nas costas.

Logo no segundo minuto de partida, uma chuva começou a cair na Fonte Nova. O Bahia levou pelo menos cinco minutos para se situar em campo.

Após duas tentativas de fora da área, com Léo Gago e Rhayner, o Tricolor comandado pelo interino Charles Fabian passou e encaixar um jogo mais organizado, ainda que não conseguisse criar, efetivamente, lances de maior perigo.

Até que um lance de escanteio resultou no gol tricolor. O Goiás reclamou que a marcação do árbitro foi equivocada. Marcos Aurélio fez a cobrança e Fahel acertou um belo cabeceio, no ângulo, fazendo 1 a 0.

Pressão do visitante

O técnico Ricardo Drubscky promoveu duas alterações no intervalo e anunciou um Goiás mais incisivo, em busca do empate e, quem sabe, da virada. De fato, o time goiano voltou com mais iniciativa, procurou pressionar o Bahia e esteve perto do empate em alguns lances. Apesar da superioridade goiana, o jogo terminou com festa da torcida do Bahia na Fonte, que viu a segunda vitória do time em casa neste Brasileiro.

"Nosso time foi aguerrido, forte e valente, teve a consciência de que precisava correr, conforme já havíamos conversado antes. E o Fahel está de parabéns pelo gol", disse Marcos Aurélio após a vitória. "E o Charles (técnico) também está de parabéns pela insistência com a gente nos treinos de bola parada. Treinamos bastante, deu certo", completou o atleta.

<GALERIA ID=19429/>

adblock ativo