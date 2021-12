O Bahia tem se repetido neste início de temporada. Mas isso não significa monotonia, pois emoção é um dos fatores reiterados nos seus jogos. Ofensividade e chances desperdiçadas, também. Atuação decisiva de pratas da casa, idem. Houve tudo isso na quinta-feira, 5, na vitória por 1 a 0 sobre o Globo, do Rio Grande do Norte, na Fonte Nova.

Talismã mais uma vez neste ano, o atacante Zé Roberto fez a jogada do gol do meia Rômulo, outro garoto que também havia saído do banco de reservas. Com isso, o Tricolor novamente ostenta a melhor campanha da Copa do Nordeste, após quatro rodadas.

Está praticamente classificado no Grupo E, com dez pontos. Pode selar a vaga ao mata-mata na quinta-feira, diante do CRB, de Alagoas, em casa. Na sexta e última partida desta fase, dia 18, o Tricolor ainda vai encarar na Paraíba o Campinense, campeão nordestino do ano retrasado.

Antes, o Esquadrão de Aço tem outro encontro decisivo. Sétimo colocado no Estadual, só precisa derrotar o lanterna Feirense em casa, domingo, no desfecho da primeira fase, para se confirmar entre os oito classificados. Uma combinação de resultados pode conduzi-lo à vice-liderança, com vantagem de dois resultados equivalentes e duelo de volta em casa no confronto pelas quartas de final.

Bahia vence Globo-RN e tem a melhor campanha no Nordestão

O jogo

O Bahia manteve na quinta seu estilo de marcação agressiva no campo do oponente. Continuou com trio de ataque.

Porém, ao mudar a escalação, o treinador Sérgio Soares apostou em opções mais jovens. Expulso no Ba-Vi de domingo, o volante paraguaio Pittoni virou reserva, e Bruno Paulista voltou ao time. O lateral esquerdo Carlos retomou o lugar na disputa com Raul.

Em 18 de fevereiro, o Bahia havia vencido o Globo por 2 a 1, com virada nos minutos finais, no estádio do adversário. Zé Roberto tinha produzido a jogada da reação. Foram também dele os dois gols da reviravolta de 3 a 2 no amistoso contra o ucraniano Shakhtar.

Ao contrário da apatia exibida em Ceará-Mirim, o Tricolor pressionou, acertou bola na trave e teve dois gols corretamente anulados. Aos 16 minutos do segundo tempo, o árbitro ainda ignorou pênalti claro do goleiro Rafael em Rômulo, que recebeu cartão amarelo por inexistente simulação. Inacreditável.

A injustiça foi reparada pelo próprio meia. Pouco depois de entrar em campo, Zé Roberto roubou a bola na ponta direita e cruzou para Rômulo, atrás da zaga, completar, de primeira, para a rede.

Logo depois, o atacante driblou o goleiro e errou o alvo, aumentando a vasta coleção de oportunidades tricolores perdidas - outra tônica desta temporada.

