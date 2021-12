Foi mais difícil do que o torcedor poderia imaginar, mas o Bahia venceu o Globo-RN por 3 a 1 na noite desta quarta-feira, 6, na Arena Fonte Nova, e passou de fase na Copa do Brasil.

Bruno Porciuncula Bahia vence Globo-RN e avança na Copa do Brasil

O tricolor vai enfrentar o vencedor de América-MG x RB Brasil, que só fazem o primeiro jogo dia 20 de abril. O Bahia agora volta as atenções para o Campeonato Baiano, onde enfrenta o Fluminense de Feira pela semifinal, sábado, às 18h30, em Pituaçu.

Triunfo no primeiro tempo

O jogo já começou com gol. Logo no primeiro minuto, Rômulo cobrou falta no segundo poste e Éder, quase de peixinho, colocou o Bahia na frente. Com o resultado favorecendo o tricolor baiano, a partida logo caiu no marasmo. O Globo-RN não assustava e o Bahia tocava a bola fazendo o tempo passar.

A partida começou a esquentar aos 26, Rivaldo viu Lomba adiantado e deu um belo chute para o gol, sem chances para o goleiro do Bahia, empatando a partida. A torcida do Globo-RN nem teve tempo de comemorar, já que na saída de jogo, Zé Roberto recebeu cruzamento na área e empatou a partida.

Romarinho teve chance de empatar logo depois do gol tricolor. O atacante do Globo-RN recebeu a bola sozinho e chutou e passou perto do gol. Rômulo quase marcou também em belo lance. No meio-campo, ele também arriscou de longe e quase surpreendeu Rafael, que conseguiu tocar na bola e mandar para escanteio.

Vavá também teve chance aos 32 minutos. O atacante do Globo-RN cabeceou sozinho dentro da grande área e a bola bateu na trave. Zagueiros do Bahia estavam parados pedindo impedimento, mas lance era legal.

Substitutos decidem

Os dois times voltaram como terminaram o primeiro tempo. O Bahia satisfeito com o resultado até tentava arriscar, mas o Globo-RN fazia muita falta. Rômulo não estava com o pé calibrado e não aproveitou as chances.

O Globo-RN se fechava bem e o Bahia tentava passes rápidos, mas pecava no último lance. Aos 8, João Paulo recebeu na quina da grande área e deu um belo chute colocado no ângulo, para defesa salvadora de Rafael.

O Bahia poderia ter ampliado aos 14 minutos. Zé Roberto recebeu bola sozinha na grande área, chutando por cima do gol. E o lance se repetiu três minutos depois, mas com Rômulo, que perdeu gol dentro da pequena área, chutando para fora.

O tricolor baiano seguia pressionando o Globo-RN, mas perdia muitas chances. Preocupado, Doriva colocou Juninho e Edigar Junio, nos lugares de João Paulo e Rômulo. E as alterações surtiram efeito.

Aos 33, Juninho fez belo lance pela linha de fundo e tocou para Edigar Junio, que só teve o trabalho de mandar para o gol e ampliar a partida, garantido o tricolor na próxima fase.

