Bahia vence garotos do Sub-18 em jogo-treino

A bola não para de rolar no Fazendão: nesta segunda-feira, 14, três dias depois do jogo-treino contra o time da Faculdade de Tecnologia e Ciências (FTC), o elenco do Bahia participou de um teste contra o time sub-18 tricolor.

E o resultado foi mais uma vez expressivo: vitória por 5 a 1. O técnico Jorginho mandou a campo uma equipe formada inicialmente por Marcelo Lomba; Neto, Brinner, Titi e Jussandro; Fahel, Kleberson, Jéferson e Magno; Anderson Talisca e Ítalo Melo.

Em seguida, lançou mão de Thuram, de Brinner, de Anderson Talisca e de Kel, nos lugares de Ítalo Melo, de Titi, de Magno e de Thuram, respectivamente. Os gols foram marcados por Jéferson, por Thuram (duas vezes), por Anderson Talisca e por Zé Roberto.

Pela manhã, o elenco tricolor já havia participado de um intenso trabalho de finalizações. Com cansaço muscular, o atacante Souza foi poupado e não treino.

Hélder, que ainda se recupera de alguns calos nos pés, também ficou de fora, o mesmo aconteceu com Ávine, que trabalhou na academia para aprimorar a sua forma física.

Para dar continuidade à preparação para a estreia na Copa do Nordeste, que acontece no próximo sábado, 19, contra o Itabaiana, em Pituaçu, o elenco tricolor volta ao batente nesta terça-feira, 15, para trabalhar mais uma vez em dois turnos.

