Bahia vence Galícia e diminui pressão

A torcida ainda não está convencida com o trabalho do técnico Marquinhos Santos, alvo de protestos nas arquibancadas e até no site oficial do clube.



Entretanto, o triunfo de ontem, por 2 a 1, sobre o Galícia, em Pituaçu, com direito a boa atuação na metade inicial da partida, atenua a pressão sobre o comandante. O time está folgado na liderança do Grupo 3 da segunda fase do Baianão, com oito pontos. Já o Galícia está na terceira posição do Grupo 2.



O primeiro tempo do Bahia em Pituaçu foi o melhor do time na temporada. Contando com os espaços concedidos pela defesa do Galícia, o Tricolor abusou da rapidez nos contra-ataques.



A diferença de velocidade entre Maxi, machucado, e Rafinha, seu substituto, foi determinante para que o Esquadrão criasse mais oportunidades de gol.

Além de Rafinha, participavam bem Talisca e Rhayner. Destoava o centroavante Marcão.



Apesar dos inúmeros lances em contragolpes, o tento do Bahia surgiu em bola parada. Aos três minutos, Galhardo cobrou falta para a área. Ela passou por todo mundo e entrou. Na comemoração, o lateral - que voltou a atuar após estreia ruim contra o CSA, no dia 19 de janeiro, pelo Nordestão - abraçou Marquinhos em sinal de apoio ao ameaçado técnico.



Depois, o Bahia seguiu esbanjando rapidez. E quase coroou sua atuação aos 20 minutos, quando Guilherme teve evitado golaço em jogada individual pelo goleiro Tigre.



Aos 39, porém, veio o castigo pelas chances perdidas. Brendon marcou em cobrança de falta que desviou na zaga e o Bahia perdeu abruptamente a cabeça. Jogadores como Rhayner - suspenso para a próxima partida, domingo, às 17h, diante do Jacuipense - e Lucas Fonseca mostravam-se visivelmente irritados e levaram cartão amarelo.



Na descida para os vestiários, o goleiro Marcelo Lomba reclamou: "A bola é horrível! O juiz é horrível!". Restou a Marquinhos dizer: "Vou tentar acalmar o time no intervalo".

Ação que não serviu para evitar a queda de produção do Tricolor, que chegou ao triunfo com Talisca - melhor em campo - em cobrança de falta por cobertura aos 21. Tigre aceitou.

Despedida



O diretor de futebol William está saindo do Bahia. Ele teria pedido para ir embora para cuidar do pai, que sofre de problema de saúde. A informação ainda não é oficial, mas deve se confirmar nos próximos dias. Gerente de futebol contratado recentemente, Cícero Souza ficaria provisoriamente no lugar.

