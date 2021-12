Bahia vence Fortaleza e faz melhor campanha da 1ª fase do Nordestão

O time já estava classificado, no primeiro lugar da chave. Iria enfrentar um rival eliminado, reserva, em uma Fonte Nova com melancólico público de 4.930 pagantes. Na noite desta quarta-feira, 22, tudo apontava para uma atuação protocolar, mas o Bahia não se acomodou. Carimbou a melhor campanha geral da fase de grupos com triunfo por 2 a 0 sobre o Fortaleza em uma bela partida da equipe, que fechou a etapa inicial da Copa do Nordeste invicto e sem ter sofrido sequer um gol.

Na sexta, 24, em sorteio a partir das 11h no Rio de Janeiro, serão definidos os confrontos das quartas de final. O Esquadrão já sabe que vai decidir a vaga às semi em casa.

Antes do início do desafio eliminatório, na próxima quarta, o Bahia atua pelo campeonato estadual no final de semana. Às 16h de domingo, 26, visita o Fla de Guanambi.

O jogo

Diante dos reservas do Fortaleza, o Tricolor dominou totalmente a primeira etapa e criou chances em profusão. Com a condição confortável de já estar classificado na primeira colocação, a equipe de Guto Ferreira foi menos rígida do que de costume e se soltou mais no campo de ataque.

Tanto que até o volante Juninho, que em geral foca seu jogo em fazer a saída de bola e raramente aparece perto da área adversária, se arriscou bastante na frente.

Aos 15 minutos, ele lançou para Zé Rafael, que contou com a falha da zaga para ficar livre na cara do goleiro. O meia, no entanto, finalizou para fora. Aos 19, foi a vez de Régis entrar na área driblando. Só que na hora do chute o armador acabou atrapalhado por Hernane. Na dividida entre ‘muy amigos’, a bola, maltratada, saiu pela linha de fundo. Sete minutos depois, Edson, acionado por um cruzamento, concluiu de bate-pronto e parou na defesa de Matheus Inácio.

Aos 32, Juninho, em cobrança de falta, deu uma prévia do que viria a seguir. Mandou um balaço defendido pelo goleiro do Fortaleza. Depois, aos 38, desta vez em um belo lance de bola rolando com arrancada e tabela, estufou a rede numa bomba da entrada da área. Golaço que lembrou os dois do ano passado, no Ceará, também diante do Leão.

Ainda houve tempo para, aos 41, Régis misturar uma grande jogada e um enorme vacilo. Lançado por Zé Rafael, ele driblou o goleiro, tirou ainda um zagueiro e, mesmo com o gol praticamente aberto, bateu por cima.

Na etapa complementar, o cenário continuou o mesmo. Amplamente superior, o Bahia construía ótimas tramas e enfileirava oportunidades de marcar. Ao mesmo tempo, não era incomodado na defesa.

Aos quatro minutos, Régis serviu Allione, que não teve capricho e carimbou o goleiro. Três minutos depois, Régis voltou a tentar marcar, mas errou o alvo. O mesmo ocorreu com Allione em chute após sobra de bola aos 22.

Neste momento, já estava em campo Edigar Junio, que, após romper o tendão de aquiles durante a pré-temporada e ficar em recuperação por dois meses, fez sua estreia oficial em 2017. Mostrou estrela. Aos 26 minutos, em um de seus primeiros toques na bola, recebeu passe de Hernane e finalizou por baixo do goleiro. Um gol com uma boa história, acompanhada de uma atuação consistente, que serviu para aquecer uma partida que tinha tudo para ser morna.

Bahia 2 x 0 Fortaleza - 6ª rodada do Grupo B da Copa do Nordeste

Local: Arena Fonte Nova, em Salvador (BA)

Quando: Quarta-feira, 22, às 21h45

Gols: Juninho, aos 38’ do 1º T; Edigar Junio, aos 26’ do 2º T

Público: 4.930 pagantes

Renda: R$ 51.516,50

Árbitro: Pablo dos Santos Alves

Assistentes: Tomaz Diniz de Araújo e Jose Maria de Lucena Netto (trio da Paraíba)

Cartões amarelos: Edson e Allione (B); Ligger (F)

Bahia - Jean, Eduardo, Tiago, Éder e Matheus Reis; Edson (Renê Júnior), Juninho e Régis; Allione, Zé Rafael (Edigar Junio) e Hernane. Técnico: Guto Ferreira.

Fortaleza - Matheus Inácio, Eduardo (Juninho Potiguar), Del'Amore, Ligger e Allan Vieira; Felipe, William Schuster e Gastón Filguera; Cássio Ortega (Patuta), Vinícius Baiano (Bruninho) e Gabriel Pereira. Técnico: Marquinhos Santos.

Como ficam as quartas de final

Pote 1

• Bahia (1º do B, 14 pts)

• Vitória (1º E, 13)

• Santa Cruz (1º A, 13)

• Sport (1º C, 13)

Pote 2

• Itabaiana (1º D, 11)

• Campinense (2º A, 11)

• River (2º C, 13)

• Sergipe (2º E, 10)

O sorteio

O evento que define os duelos das quartas de final ocorre nesta sexta, 24, às 11h, na sede da CBF (Rio de Janeiro). As equipes do Pote 1, composto pelos quatro melhores primeiros colocados das cinco chaves, decidem em casa contra as do Pote 2, com o pior líder e os três melhores segundos colocados

