Bahia vence Fluminense na Copa do Brasil sub-20

O Bahia venceu o Fluminense por 2 a 0 nesta terça-feira, 11, no estádio de Pituaçu, em Salvador, em partida válida pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil sub-20.

O Esquadrãozinho abriu o placar com Mayron no primeiro tempo. Na volta do intervalo, os comandados do técnico Aroldo Moreira foram pra cima e ampliaram para 2 a 0, com Marco Antônio.

O resultado dá ao Bahia vantagem no jogo de volta, que pode perder por um gol de diferença para conseguir a classificação. Os times voltam a se enfrentar na próxima quarta, 19, às 16h, no Estádio das Laranjeiras, no Rio de Janeiro.

