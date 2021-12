O Bahia voltou a jogar mal, mas venceu o Fluminense de Feira por 2 a 1 na noite desta quarta-feira, 20, na Arena Fonte Nova, e se garantiu na final do Campeonato Baiano.

Bruno Porciuncula Bahia vence Flu de Feira e está na final do Baianão

O tricolor da capital agora espera vai folgar até o domingo, 1º, data do primeiro jogo da final. A Federação Bahiana de Futebol aceitou solicitação da Polícia Militar e adiou o primeiro jogo, que seria neste domingo, 24.

Sem emoção

Precisando fazer três gols, o Fluminense, sem muito a perder, partiu para cima do Bahia no primeiro tempo. Mas a baixa qualidade técnica da equipe do interior impedia qualquer chance de marcar.

O Bahia chegou a equilibrar a partida, mas não criou chances claras de gol. Isso ficou por conta do Flu. Aos 30 minutos, Eltinho recebeu belo passe de calcanhar, invadiu a área, e poderia ter chutado de primeira, mas tentou driblar e perdeu a bola. A chance do gol perdida irritou o treinador Arnaldo Lira.

O Bahia insistia com jogadas pelas laterais e cruzamentos na área, mas ora a bola passava forte, ora a zaga do Fluminense levava a melhor. Danilo Pires e Juninho não conseguiam armar jogadas para o ataque e Thiago Ribeiro errou praticamente todos os passes que tentou.

Ao final da primeira etapa, a torcida tricolor, que já havia gritado que a Série B é obrigação, vaio o time na Arena Fonte Nova.

<GALERIA ID=20536/>

Gols e vaias

O Bahia entrou no segundo tempo mais ligado, após a bronca da torcida na saída do vestiário - e provavelmente os jogadores devem ter ouvido poucas e boas de Doriva. Aos sete minutos, Edigar Junio fez belo lance pela esquerda e cruzou para Thiago Ribeiro só ter o trabalho de colocar a bola no fundo da rede.

A torcida ainda coemorara quando, dois minutos depois, Luquinhas dominou a bola no peito e chutou de primeira marcando um golaço e empatando a partida. Doriva decidiu então segurar o jogo e colocou Feijão no lugar de Danilo Pires. E Feijão foi quem tocou para Thiago Ribeiro, aos 22 minutos, lançar Luisinho na entrada da área. O atacante tricolor chutou, na caída, e ampliou o marcador.

A partida ficou aberta e o Bahia teve duas chances de fazer mais gols. Thiago Ribeiro recebeu sozinho na grande área e chutou horrível, por cima do gol. Luisinho também teve chance e, também sozinho, chutou em cima de Jair.

Aos 38 minutos, Lomba fez a defesa da partida. Dim acerta um belo chute no ângulo e o goleiro do Bahia se estica todo para fazer bela defesa.

Após o apito do árbitro, a torcida voltou a vaiar e mostrou que não está satisfeita com o time, apesar do triunfo.

