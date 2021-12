O Bahia venceu o Flamengo de Guanambi por 2 a 1 na noite desta quinta-feira, 11, na Arena Fonte Nova. O tricolor baiano fez dois gols rápidos e parecia que ia golear, mas o Flamengo conseguiu diminuir e teve até chance de empatar. Ao final de jogo, os torcedores vaiaram o time da capital, que jogou aquém do que esperam.

Bruno Porciuncula Bahia vence Flamengo de Guanambi na Fonte Nova

O tricolor agora volta às suas atençãos para a Copa do Nordeste. No domingo, 14, enfrenta o Santa Cruz, às 16h (horário da Bahia), no Arruda. O Flamengo de Guanambi volta a campo apenas no dia 21, às 16h, para enfrentar o Jacobina, pelo Campeonato Baiano.

Domínio tricolor

O Bahia começou o primeiro tempo indo para cima do Flamengo de Guanambi, mas errava muitos passes. O time do interior respeitou muito o tricolor e os jogadores se mostravam nervosos, sem conseguir passar do meio-campo.

Apesar do domínio maior, o Bahia não tinha facilidade de chutar a gol. Aos 19, Hayner invade a área do Flamengo e chuta para o fundo da rede. Dois minutos depois, João Paul cruza e Hernane acerta um belo chute de primeira, ampliando o marcador.

Parecia que seria uma noite de goleadas, mas o Bahia relaxou e o Flamengo partiu para o tudo ou nada. Aos 26, bola sobra para Fábio Azevedo que acerta de primeira para diminuir o marcador.

O gol animou os rubro-negros que passaram a tentar mais o ataque, mas os jogadores falhavam no último passe. Aos 43, Josy cobra falta com força e Marcelo Lomba faz bela defesa. Dois minutos depois, Josy levou a melhor sobre Gustavo e cabeceou a bola com força, para ela passar rente à trave.

Ritmo lento

O Bahia teve chance de ampliar logo aos 4 do segundo tempo. Rômulo deu um belo chute de longe, rasteiro, e a bola passou perto da trave do Flamengo.

O tricolor baiano ainda teve duas chances de ampliar com Zé Roberto e Rômulo, que chutaram forte, mas para fora, aos 18 e 20 minutos, respectivamente.

O meio-campo do Bahia não conseguia ir para o ataque, prejudicando Hernane, que tinha que voltar até a intermediária tricolor para buscar a bola.

Aos 38, o centroavante tricolor finalmente apareceu no jogo. Rômulo acertou belo passe, mas Hernane chutou fraco.

Os dois times pareciam satisfeitos com o resultado, principalmente porque o Flamengo estreava na Fonte Nova, já que subiu da segunda divisão no ano passado.

