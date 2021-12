Sem dois dos seus maiores destaques, os goleadores Kieza e Maxi Biancucchi, o Bahia não mostrou sua força ofensiva. Mas não decepcionou porque teve gols de dois autores improváveis na noite deste sábado, 23: o volante Pittoni e o lateral estreante Marlon. Nos acréscimos, o reserva Willians Santana sacramentou o resultado. Mesmo abaixo do seu nível habitual, o Tricolor não correu riscos e conseguiu sua terceira vitória consecutiva. Deu 3 a 0 no CRB, em Maceió, pela Série B do Campeonato Brasileiro.

O bicampeão baiano ultrapassou o arquirrival Vitória e voltou para a zona de acesso à elite nacional. Ocupa a vice-liderança com sete pontos, a dois do pernambucano Náutico, que tem 100% de aproveitamento.



Bahia vence em Alagoas e vira vice-líder

Agora, volta a jogar na sexta-feira, às 21h50, contra o Paraná, na Fonte Nova.



O jogo



As duas equipes já haviam se enfrentado duas vezes neste ano, pela fase de grupos da Copa do Nordeste. Empataram por 3 a 3, em Alagoas, e 1 a 1, em Salvador.

Como os improvisados Bruno Paulista e Patric ainda têm problemas médicos, o especialista da posição, Marlon apareceu na lateral esquerda.

A maré virou a favor do Esquadrão aos 34 minutos. O paraguaio Pittoni surpreendeu o goleiro Júlio César com um chute de muito efeito, de longe, no ângulo esquerdo.



Aos 41, Marlon recebeu excelente passe do atacante Zé Roberto na área e, de frente para o goleiro, mostrou tranquilidade para girar e dar um belo toque por cobertura, decretando 2 a 0.



No segundo tempo, o Bahia reduziu ainda mais seu ritmo. E inexplicavelmente colecionou cartões. Aos 22 minutos, o volante Souza foi expulso. Apesar de ter um jogador a mais, o CRB pressionou sem assustar tanto.

Aos 47, o atacante Léo Gamalho deu linda assistência para Willians Santana driblar o goleiro e marcar pelo segundo jogo seguido.

