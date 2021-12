Bahia vence e se classifica à semifinal da Copa do Brasil sub-20

Esquadrãozinho

O Bahia venceu o Internacional por 2 a 1 na tarde desta quarta-feira, 2, no estádio Morada dos Quero-Queros, em Alvorada (RS), e se classificou para as semifinais da Copa do Brasil sub-20. No jogo de ida, oempatou em 2 a 2 no estádio de Pituaçu, em Salvador.

Os gols do Tricolor foram marcados por Bolívia e por Kaynan. O Inter descontou com Léo Coca. Com o resultado, o Bahia igualou as campanhas de 2012 e 2014, quando também ficou entre os quatro melhores do torneio.

Agora, os comandados de Aroldo Moreira esperam o vencedor de Cruzeiros x Santos. Na primeira partida, realizada em Sete Lagoas-MG, o duelo terminou empatado em 1 a 1.