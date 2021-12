Bahia vence e fica perto de classificação na Copa SP

Com gols de Geovane Itinga e Cristiano, o Bahia derrotou o Fast Clube por 2 a 0, na noite desta sexta-feira, 6, em São Bernardo, e praticamente garantiu a classificação para a próxima fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior.

Com seis pontos e a liderança do Grupo 21, o tricolor só precisa empatar com o São Bernardo, no domingo, 8, para se carimbar sua vaga e garantir o primeiro lugar da chave.

