Bahia vence e elimina o Santos no Brasileiro Sub-20

Em jogo válido pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro Sub-20, o Bahia bateu por 1 a 0 o Santos no Estádio de Pituaçu, na quinta-feira, 25. O atacante Alexsandro fez o gol, aos 33 minutos do primeiro tempo, em cobrança de pênalti. A infração foi marcada após drible do atacante Jacó sobre o goleiro adversário.

Com a terceira vitória em três jogos, o Tricolor permanece líder do Grupo D, com três pontos de vantagem para o segundo colocado, o Atlético Mineiro. O time baiano garantiu vaga na fase seguinte. O Santos, que precisava ganhar para continuar com chances de classificação, está eliminado.

