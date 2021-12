O Bahia venceu de virada por 3 a 2 a Juazeirense na tarde deste domingo, 19, em partida de volta na Arena Fonte Nova, válida pela semifinal do Campeonato Baiano, e garantiu vaga na decisão do Estadual contra o Vitória da Conquista, que passou pelo Colo-colo.

A equipe de Juazeiro esteve na frente com dois gols de diferença e deixou o tricolor virar. Os gols do Bahia foram assinalados por Maxi, Souza e Zé Roberto. O time visitante marcou com Juninho e Sassá.

Os jogos de ida e volta da final ocorrem nos próximos domingos, 26 e 3, em Vitória da Conquista e em Salvador, respectivamente. A vantagem de dois resultados iguais é do tricolor. Antes, na quarta-feira, 22, o Bahia enfrenta o Ceará pela Copa do Nordeste, na Fonte.

Daniel Oliveira Bahia vence de virada o 'Cancão de Fogo' e vai para a final

O jogo

O jogo foi eletrizante. No primeiro tempo, a partida estava equilibrada, o Bahia tinha a posse de bola e a Juazeirense era mais objetivo no setor ofensivo, quando o "Cancão de Fogo" abriu o placar com Juninho, aos 8 minutos, em bobeira da zaga do tricolor.

Ainda na primeira etapa, a equipe de Juazeiro ampliou com Sassá, aos 35 minutos, após jogada bem articulada pelo ataque. O time foi para o intervalo com resultado favorável para se classificar.

No segundo tempo, porém, a entrada do atacante Zé Roberto, cria das divisões de base do tricolor, e os ajustes táticos feitos durante o intervalo pelo técnico Sérgio Soares, mudaram a história da partida. Após lance individual e chute cruzado do jogador, a bola sobrou para Maxi Biancucchi que, aos 2 minutos, diminuiu para o Bahia.

Em seguida, o zagueiro Adriano Chuva colocou a mão na bola na grande área e o juiz marcou pênalti e expulsou o jogador. Souza converteu e empatou a partida aos 26 minutos. Com a vantagem do resultado - a Juazeirense precisaria fazer dois gols para continuar na competição - o tricolor administrou o jogo.

No final do segundo tempo, aos 45 minutos, Zé Roberto, um dos destaques da partida, fez boa jogada individual e chutou certeiramente no canto da meta do goleiro Tigre, da Juazeirense. Assim, o Bahia virou a partida, se classificou para a final e atingiu a marca de 16 jogos sem perder.

