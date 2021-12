Bahia vence de virada na estreia da Copa São Paulo

A garotada do Bahia mostrou neste domingo, 5, que não se abate quando sai atrás do marcador. Após o Comercial abrir o placar com Gean, aos 31 minutos do 2º tempo, o tricolor baiano partiu para cima e virou a partida com gols de Fernandes, aos 43 minutos, e Felipe, aos 47, ambos do segundo tempo, levando os 3 pontos do jogo.

O resultado deixou o tricolor como líder isolado do grupo U, já que Portuguesa e Asa empataram em 0 a 0. O Bahia volta a campo na quarta-feira, 8, às 15h (horário de Salvador), para enfrentar o ASA.

