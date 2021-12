O Bahia viveu nesta terça-feira, 1º, o paradoxo de vencer o CRB por 3 a 2, retornar ao G-4 e, mesmo assim, sair vaiado da Fonte Nova. Culpa de como ocorreu o jogo: o Tricolor abriu dois gols de vantagem, caiu drasticamente de produção, sofreu o empate, começou a ser hostilizado, mas conseguiu o tento decisivo aos 48 do segundo tempo.

Vitor Villar Bahia vence CRB com gol nos acréscimos e volta ao G-4

Com o resultado, o Bahia assumiu a quarta colocação, com 38 pontos, um a mais que o Paysandu, quinto colocado. O tricolor volta a campo na próxima sexta, 4, pela 23ª rodada, e vai até Curitiba para enfrentar o Paraná, às 21h30, no Durival de Britto.

O jogo

O personagem desse turbilhão foi Kieza. Primeiro, brilhou no momento de glória da equipe. O gol de abertura do placar saiu aos 34 minutos da etapa inicial, de forma improvável: Hayner, que fazia partida muito ruim, cruzou da intermediária; a defesa do CRB parou pedindo impedimento e o camisa 9, em posição de fato irregular, completou para o gol. Na comemoração, K-9 correu para o banco, apontando para o técnico Sérgio Soares e dizendo: "o gol é pra você".

Coube ao maior artilheiro da Arena Fonte Nova inaugurar as duas novas redes do estádio - tricolores e em formato 'véu de noiva', homenageando às do antigo campo. Se na etapa inicial balançou a do lado da Ladeira, aos 11 do segundo estufou a do lado do Dique: No contra-ataque, Maxi achou o atacante livre na área para marcar. Foi o 16º gol dele na Fonte.

Até aí, o Esquadrão dominava, enquanto o CRB assistia à partida. O que aconteceu em seguida, porém, foi um autêntico show de horrores. Como se tornou de praxe nos últimos jogos, o Tricolor despencou de produção e passou a andar em campo. O Galo, claro, aproveitou. Três minutos depois, Josa ajeitou após cruzamento na área e Isac quase completou. A zaga afastou antes.

O Bahia continuou se segurando até os 20, quando Cañete cobrou escanteio da direita e achou Josa livre para diminuir o placar. O sufoco continuou nos 20 minutos seguintes. Aos 40, o gol de empate do CRB quase saiu: Willian cruzou da direita e a defesa assistiu a Maxwell ajeitar para Daniel Cruz; ele dividiu com Douglas Pires, que triscou na bola antes de ela bater na trave.

No minuto seguinte, o golpe foi, só para variar, em uma falha na bola aérea: Pery cruzou da esquerda e o zagueiro Gabriel completou de primeira para empatar.

Com o filme a se repetir - time caindo de produção na etapa final e outro empate encaminhado - a torcida chiou. Os gritos de "time sem vergonha" e "adeus, Sérgio" tomaram conta da Fonte Nova. Em campo, o time sentia, mais perto de tomar o terceiro do que de fazer o gol da redenção.

Mas o alívio saiu. E como dito, Kieza foi o personagem. Aos 48 minutos, após bate-rebate na área, o camisa 9 ajeitou para Gustavo Blanco chutar de esquerda. O camisa 18 nem comemorou: caiu extenuado na entrada da área.

Após o gol, o jogo acabou, mas não as vaias, e nem o coro de "adeus, Sérgio". Kieza não deixou barato. Apontou o escudo do time para a torcida, aos palavrões. Por fim, declarou em entrevista na saída de campo: "Não vai ser em todo jogo que vamos conseguir marcar no final. Ou o time muda ou teremos problemas", referindo-se aos erros da zaga.

<GALERIA ID=20297/>

