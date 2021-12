A situação era dramática. O empate em 2 a 2 eliminava o Bahia na primeira fase da Copa do Brasil, na Fonte Nova, diante do Nacional, do Amazonas, que ainda busca vaga na quarta e última divisão do Campeonato Brasileiro. Mas, aos 44 minutos do segundo tempo, a arbitragem validou um gol ilegal que selou a vitória por 3 a 2 e a classificação tricolor, quinta-feira, 16.

Eliano Jorge Bahia vence com gol polêmico e avança na Copa do Brasil

Em Manaus, no jogo de ida, duas semanas atrás, quando o Esquadrão de Aço escalou time reserva, houve empate sem gols. Diante de 6 mil torcedores em casa, a equipe teve duas vezes o placar necessário, mas cedeu a igualdade que o derrubaria. Perdeu chances claras e se mostrou vulnerável contra um oponente modesto.

O Bahia enfrentará - provavelmente em 6 de maio - o Luverdense, do Mato Grosso, que integra a Série B e o eliminou na segunda fase da Copa do Brasil de 2013.

O jogo

Preocupado com o desgaste físico dos titulares na reta final do Estadual e da Copa do Nordeste, o técnico Sérgio Soares promoveu cinco mudanças na escalação. Saíram os laterais Tony e Patric, o volante Pittoni, os atacantes Maxi e Léo Gamalho. Entraram respectivamente Yuri, Bruno Paulista, Tchô, Rômulo e Zé Roberto.

Na primeira chance, aos nove minutos, Bruno Paulista cruzou, e Zé Roberto abriu a contagem, de cabeça. Mas, aos 17, o capitão Titi tentou afastar a bola da área, carimbou um adversário, e Leonardo aproveitou rebote para empatar.

Tchô, sozinho com o goleiro, desperdiçou, aos 25. Yuri também, aos 37, após jogadaça.

De voleio, aos 41, Kieza marcou, mas o árbitro creditou o gol a Tchô, em quem a bola bateu antes de ir à rede.

O Bahia voltou apático do intervalo e acabou punido. Aos 11 minutos, chute de Charles, de longe, com efeito, acertou o cantinho para decretar 2 a 2. Os donos da casa encurralaram os visitantes, mas à base de cruzamentos infrutíferos.

Até que Tiago Real recebeu passe em profundidade e tocou para Kieza, também impedido na origem da jogada, garantir o triunfo e se igualar oficialmente ao centroavante Fernandão - hoje no turco Bursaspor - como o maior goleador da Fonte reconstruída.

Domingo, em casa, o Tricolor, que venceu por 2 a 1, reencontra a Juazeirense pela semifinal do Baiano, podendo perder por um gol de saldo.

