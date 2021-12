Foi pouco, diante das circunstâncias e da diferença entre as equipes. Com um jogador a mais durante a maior parte do segundo tempo, o Bahia venceu nesta quarta-feira, 1º, o Universidad César Vallejo, por 2 a 0, na Fonte Nova, pelo jogo de ida das oitavas de final da Sul-Americana.

Até a expulsão de Ciucci, aos 18 minutos da etapa final, o jogo era completamente morno, apesar do claro abismo técnico entre o Esquadrão e o seu adversário peruano.

Com um jogador a mais, o Tricolor, enfim, encontrou o gol. Titi, aos 19 minutos, e William Barbio, aos 34, deram o triunfo para o Bahia, que pode até perder por um gol de diferença em Trujillo para se classificar. Se marcar na partida de volta, o Esquadrão poderá perder por até dois gols de diferença.

O duelo decisivo acontece no dia 15 de outubro (quarta-feira), às 22h. Antes disso, o Bahia volta a jogar pelo Brasileirão, sábado, 4, às 16h20, contra o Fluminense, em Brasília.

Vitor Villar Bahia vence César Vallejo e fica em vantagem; veja os gols

O jogo

Os peruanos não deram qualquer indício de que buscariam o resultado. Fechado, a equipe pouco se arriscou no contra-ataque, e mesmo assim, com pouca qualidade. Ainda assim, a marcação adversária era fraca, e deixava espaços para o Tricolor.

O Bahia, por sua vez, também não mostrou muito. Nas poucas oportunidades que criou, o time de Kleina esbarrava nos chutes errados. Na melhor chance, aos 30, Emanuel tabelou com Fahel, entrou na área, mas chutou em cima do goleiro Libman.

No segundo tempo, a entrada de Maxi melhorou a movimentação do ataque. As chances começaram a surgir - o Bahia terminaria a partida com 20 finalizações, oito corretos e 12 para longe do gol.

O duelo esquentou por volta dos 20 minutos. Aos 17, quase o primeiro: Railan cruzou e a bola resvalou em Maxi e Fahel, mas ninguém conseguiu chutar. No minuto seguinte, o zagueiro Ciucci levantou demais o pé na entrada da área e acabou acertando o ombro de Pará. O lance resultou no vermelho direto.

Com um a mais em campo, o gol não demoraria de surgir. Aos 19, Emanuel mandou a bola para a área na cobrança de falta e Titi completou para o gol.

A entrada de Barbio, aos 34, incendiou o jogo. Com apenas 12 segundos em campo, ele ampliou o placar. Marcos Aurélio fez fila, entrou na área e a bola sobrou para o atacante, que fuzilou para o gol. 2 a 0, mas com sentimento de que cabia uma vantagem mais confortável.

<GALERIA ID=19515/>

