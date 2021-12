Bahia vence Ceará, quebra tabu e reassume liderança

O tabu de nunca ter ganho do Ceará no Castelão, em Fortaleza, foi quebrado pelo Bahia na noite deste domingo, 27. Na reinauguração do Estádio, reformado para os jogos da Copa das Confederações e a Copa do Mundo do Brasil, o Tricolor se impôs, derrotou o time da casa por 1 a 0 e reassumiu a liderança do Grupo A da Copa do Nordeste.

O time baiano foi superior na maior parte do jogo e criou boas oportunidades, apesar dos sustos em alguns momentos da partida. O gol da vitória do Tricolor, o primeiro feito no novo estádio, foi marcado aos 32 minutos do primeiro tempo pelo meia Kléberson, que aproveitou rebote do goleiro cearense após cruzamento de Neto.

Com o triunfo, o Bahia, que, em três jogos, soma duas vitórias e um empate, chega aos sete pontos ganhos. O Esquadrão agora tem três pontos a mais que o segundo colocado do grupo, o Itabaiana. O Ceará, que sofreu sua primeira derrota na competição, permanece em terceiro, com 4 pontos. Em último lugar, com apenas um ponto, está o ABC.

Para tentar mais um triunfo, o Bahia jogará na próxima quinta-feira, 31, contra o próprio Ceará, pela 4ª rodada da fase de grupos. O jogo será no Estádio de Pituaçu, em Salvador, às 21h15 (horário da Bahia).

Bahia melhor - Sem o atacante Souza e o volante Diones, titulares absolutos da equipe, poupados pelo técnico Jorginho, o tricolor não se intimidou diante do Ceará, mesmo carregando o tabu de nunca ter derrotado o Vovô no Castelão. O esquadrão começou no ataque: aos sete minutos, Titi cobrou falta da intermediária e a bola passou com perigo à direita do gol de Fernando Henrique, assustando a torcida do time da casa.

O time cearense também chegava, mas, limitado, esbarrava na defesa do time baiano. Aos 10 minutos, Luiz Henrique apareceu na entrada da área e arriscou. A bola, porém, saiu mascada e facilitou a defesa de Marcelo Lomba. Quatro minutos depois, veio a resposta do Esquadrão: da intermediária, Helder chutou forte, mas viu a bola passar sobre a meta. Enquanto o Ceará concentrava suas ações pelas pontas, sobretudo pelo lado direito, o Bahia, melhor postado em campo, tentava manter a posse de bola pelo meio, explorando, também, o lado esquerdo.

Aos 22, o Tricolor chegou com Ryder, que arriscou de fora da área, mas errou a meta e mandou pra fora. De tanto tentar, o Esquadrão conseguiu o gol aos 32 minutos, com Kléberson, que fez história. Depois do cruzamento de Neto e do desvio de Zé Roberto, o goleiro do Ceará deu rebote e o meia abriu o marcador: Bahia 1 a 0. O gol foi o primeiro marcado no novo estádio do Castelão após a reforma.

O gol não abalou a equipe do Vovô, que, ao contrário de quem esperava uma postura mais retraída, saiu pra cima e pressionou o time baiano até os minutos finais. E o time da casa não empatou por pouco: aos 38, Vicente mandou um chute de fora da área e acertou o travessão. O torcedor ainda lamentava a chance perdida quando o time cearense mandou outra bola na trave, dois minutos depois, com Ricardinho, que arriscou da intermediária.

Ceará pressiona - No segundo tempo, as duas equipes voltaram do vestiário acesas: o Bahia tentava manter o marcador, enquanto o Ceará procurava reverter a desvantagem no placar. Sem modificações, o Tricolor buscava permanecer com a bola nos pés. Mas a primeira boa oportunidade foi do time da casa: aos sete minutos, Magno Alves chutou de fora da área e Lomba fez boa defesa. Já nos primeiros minutos, era possível perceber uma mudança de postura do time cearense. Aos 12 minutos, após cruzamento de Vicente pelo lado esquerdo, Magno apareceu novamente e por pouco não marcou.

Mesmo sob as vaias da torcida adversária, o time do Bahia permanecia com o toque de bola. O técnico jorginho decidiu modificar a equipe no segundo tempo: trocou Jefferson por Talisca, Ryder por Ítalo Melo e substituiu Zé Roberto por Thuram. Mas era o time cearense quem dava trabalho: aos 21, não fosse a boa defesa do goleiro Lomba, após o chute de fora da área de Vicente, o Vovô poderia ter chegado ao empate.

Em outro lance de perigo, aos 31, Magno Alves recebeu cruzamento de Vicente, desviou de cabeça, mas, para a sorte do time baiano, a bola foi pela linha de fundo. Enquanto seguia pressionando, o Ceará via o time adversário tocar a bola e apostar nas jogadas de contra-ataque. Aos 44 minutos, após cruzamento de Ítalo Melo, o meia Kleberson mandou por cima a chance do segundo gol. A equipe da casa ainda tentou chegar nos minutos finais, mas não conseguiu evitar a derrota diante de sua torcida.

