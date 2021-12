Bahia vence Bragantino de virada por 3 a 2

Em jogo disputado e com atuações decisivas de Douglas Pires e Kieza, o Bahia venceu de virada o Bragantino por 3 a 2 na noite desta sexta-feira, 11, na Arena Fonte Nova, em partida válida pela 25ª rodada do Brasileirão.

Os gols do Tricolor foram assinalados por Kieza, Maxi Biancucchi e Souza, enquanto os do Massa Bruta foram marcados por Gilberto e Lincom. Com o resultado, o Bahia foi para 44 pontos e é vice-líder da Série B, mas pode voltar para a quarta posição até o fim da rodada, neste sábado, 12.

As equipes voltam a jogar na próxima terça-feira, 15, às 19h, pela 26ª rodada da Série B. O Bahia enfrenta o Ceará fora de casa, no Castelão, e o Bragantino pega o Macaé no estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista.

O jogo

A partida começou movimentada. O Bragantino foi para o ataque e o Bahia teve que se defender. Logo nos primeiros minutos, aproveitando os espaços no campo de defesa do Tricolor, a equipe paulista criou boas jogadas ofensivas, mas não teve objetividade nas finalizações. Percebendo a postura do Alvinegro, ainda no início da partida, o time baiano adiantou a marcação e dificultou saída de bola do Massa Bruta.

A primeira chance do Esquadrão ocorreu aos 13 minutos da partida. Após troca de passes entre Maxi e Ávine, o argentino cruzou rasteiro na área e encontrou Eduardo, que chutou para o gol, mas a redonda resvalou no zagueiro do Braga e saiu pela linha de fundo. A partir daí, o Bahia passou a explorar as bolas aéreas, que eram retidas pela defesa adversária.

Mesmo com maior posse de bola, o Tricolor não conseguia ser criativo e abrir o placar. Foi quando, após lambança de Douglas Pires e Jailton na saída de bola, o arqueiro do time baiano fez pênalti em Lincom.

O atacante alvinegro cobrou no centro do gol e Douglas Pires defendeu com os pés, redimindo-se da bobeada que gerou a penalidade máxima. Além disso, ganhou confiança e, ao longo da partida, fez defesas importantes para o time.

O pênalti acabou sendo apenas um indício de que o Bragantino estava próximo de abrir o placar. Minutos depois, aos 36 minutos, a equipe paulista abriu o marcador com Gilberto. Depois de cabeçada de Moisés e defesa providencial de Douglas Pires, o jogador ficou livre e colocou a bola para dentro do gol.

Entretanto, não demorou para o Bahia empatar: Kieza foi derrubado na área e o juiz marcou pênalti aos 39 minutos. O próprio atacante assumiu a responsabilidade da cobrança e não desperdiçou - cobrou no canto direito do goleiro, que se esforçou, mas não conseguiu pegar. O Bahia continuou indo para o ataque, mas não conseguiu virar no primeiro tempo.

A virada

Na segunda etapa, o Bahia voltou melhor. O meia Rômulo entrou no lugar de Gustavo Blanco e deu mais criatividade ao setor de ataque tricolor. Aos 14 minutos, em excelente jogada Kieza, o Tricolor virou. O atacante segurou a bola na área adversário, fazendo o pivô, e deu passe para Maxi Biancucchi, que recebeu livre de marcação e só colocou a bola para dentro.

A partir da virada, o Tricolor recuou e esperou a equipe adversária no campo de defesa. O Bragantino chegou a ter boas chances, mas a bola sempre parava nas mãos de Douglas Pires, que fez, pelo menos, 5 defesas difíceis na partida.

Mesmo com a vantagem do Bahia, o jogo continuou equilibrado até o final. Nos acréscimos, o time baiano ampliou de pênalti com Souza. O meia, que entrou no segundo tempo no lugar de Tiago Real, colocou a bola de um lado, quando o goleiro pulava para o outro.

O Bahia já tinha a vitória nas mãos, mas em uma bobeada da defesa, Lincom cabeceou livre para diminuir o marcador. Logo depois, o juiz apitou e os jogadores, aplaudidos pela partida, comemoram o suado e merecido triunfo.

