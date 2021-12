Bahia vence Botafogo, quebra tabu e se afasta do Z-4

O tabu de 12 anos sem derrotar o Botafogo em Salvador foi quebrado pelo Bahia na tarde deste domingo, 30, no estádio Metropolitano de Pituaçu. O Esquadrão venceu o time carioca pelo placar de 2 a 0, em jogo válido pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A, e se afastou ainda mais da zona de rebaixamento.

Superior na maior parte do jogo, o Bahia criou boas oportunidades e soube aproveitar os erros do time do holandês Seedorf e companhia, que não teve uma boa atuação. Sem o atacante souza, lesionado, quem decidiu a partida foram os volantes Fahel, que abriu o placar aos 18 minutos da primeira etapa, e Hélder, que fechou o marcador aos 40 do segundo tempo.

Com o triunfo, o tricolor chega aos 34 pontos ganhos, sete a mais que o Sport - primeiro na zona de rebaixamento -, que foi derrotado pelo Corinthians, em São Paulo, por 3 a 0. O Bahia sobe três posições na tabela de classificação, saltando da 15ª para a 12ª colocação. O Botafogo, que sofreu sua nona derrota no campeonato, permanece na sétima posição com 40 pontos.

Para tentar mais uma vitória, o Bahia volta à campo na próxima quinta-feira, 04, às 21h, contra o Flamengo no Engenhão, no Rio de Janeiro. No mesmo estádio, o Botafogo jogará o clássico contra o líder Fluminense no sábado, 06, às 18h30.

Equilíbrio - Além do objetivo de afastar o perigo da zona do rebaixamento, o Esquadrão entrou em campo para tentar quebrar um tabu de 12 sem vencer o Botafogo em Salvador - a última vitória aconteceu em 2000, no antigo estádio da Fonte Nova. E começou logo no ataque: no primeiro minuto, depois do escanteio cobrado por Neto, Fahel apareceu na área, mas cabeceou fraco e facilitou a defesa do goleiro Jefferson. A resposta do time carioca veio aos sete minutos: o lateral Lucas cruzou na área, o goleiro Lomba defendeu e deixou a bola escapar, mas o zagueiro Danny Morais,atento, afastou o perigo.

Em outra jogada de perigo, o atacante Elkeson cruzou da linha de fundo e, para a sorte do tricolor, o holandês Seedorf errou a finalização frente ao gol de Marcelo Lomba. Enquanto isso, o Esquadrão tentava aproveitar os erros de marcação do time carioca, sobretudo nas jogadas de bolas aéreas e foi coroado pela persistência. Aos 18 minutos, após o escanteio cobrado pelo lateral Neto, o volante Fahel meteu a cabeça na bola e colocou o Esquadrão à frente no placar em Pituaçu: 1 a 0.

O gol não abalou a equipe carioca que seguia pressionando o time baiano, sobretudo nos minutos finais. Aos 30 minutos, depois do escanteio, Elkeson quase fica livre na cara do gol. Para a sorte do Bahia, o atacante não conseguiu dominar e a defesa tricolor fez mandou para longe. O Fogão voltou a aparecer aos 43 minutos, quando Andrezinho, após receber passe de Lodeiro, invadiu a área e, sozinho, tentou cruzar, mas a bola passou com perigo à frente do gol de Lomba e ninguém desviou.

Domínio tricolor - Na segunda etapa, o Bahia voltou mais agressivo e foi superior ao time carioca. Aos nove minutos, o lateral Neto exigiu grande defesa do goleiro Jefferson, após cobrança de falta na intermediária. Aos 15 minutos, mais Bahia: Elias fez boa jogada pelo lado direito e cruzou para Lulinha. O atacante recebeu na área e ajeitou para Gabriel, que pegou mal e mandou para fora.

As duas equipes fizeram alterações ao longo do segundo tempo. No Bahia, Fahel deu lugar a Fabinho, Gabriel saiu para a entrada de Kleberson e Lulinha substituiu Zé Roberto. As mudanças tornaram o tricolor ainda mais agressivo contra um Botafogo sem inspiração - a exemplo de Seedorf que também foi substituído. Por pouco, Elias não aumenta o marcador para o Bahia: aos 36 minutos, ele recebeu ótimo passe e ficou livre, cara a cara com Jefferson. Mas o torcedor que se levantou nas arquibancadas já prevendo o gol teve de sentar decepcionado: o atacante tropeçou e permitiu a saída do goleiro do Botafogo. No rebote, Kleberson arriscou de longe e quase marca.

Mas a apreensão do torcedor tricolor durou pouco: aos 40 minutos, o volante Hélder, após receber passe de Kleberson, limpou a marcação dentro da área e mandou no canto do gol para fechar o marcador: Bahia 2 a 0, com direito a dancinha na comemoração. Nos minutos finais, o time carioca ainda tentou chegar o ataque, mas não evitou a nona derrota no campeonato.

