Bahia vence Botafogo e alcança o 2º triunfo; veja o gol

Em um jogo que começou duro, mas que melhorou no segundo tempo, o Bahia venceu o Botafogo por 1 a 0, neste domingo, 4, na Arena Fonte Nova. O argentino Maxi Biancucchi marcou para o tricolor - seu primeiro pelo time no Brasileirão - e deixou o time baiano em sexto lugar na tabela de classificação, com 6 pontos.

O próximo jogo do Bahia será o clássico contra o Vitória, domingo, 11, às 18h30, na Fonte Nova. Já o Botafogo recebe o Criciúma, no Maracanã, sábado, 10, às 21h.

Antes de a bola rolar, foi prestado um minuto de silêncio como homenagem a João Carlos Sampaio, falecido na sexta-feira, 2, após infarto. Crítico de cinema, ele escrevia para A TARDE há 20 anos.

Primeiro tempo pegado

O jogo começou duro. Jogadores dos dois times aparentavam nervosismo e poucos lances de perigo. Dos primeiros 22 minutos de jogo, 12 foram de bola parada. Não foi à toa que foram quatro cartões amarelos nesse tempo.

O lance mais claro de gol foi do Bahia. Aos 26 minutos, Talisca faz bom passe para Lincoln, que perde gol embaixo das traves, com o goleiro do Botafogo já vendido no lance. Sem conseguir penetrar na defesa do Bahia, o alvinegro carioca arriscava em chutes de longe, mas Lomba mostrava firmeza.

Aos 46 minutos, Uelliton marca gol após cobrança de falta de Talisca, mas juiz anula marcando impedimento.

Mais correria no segundo

O segundo tempo começou com mais correria e menos faltas. O Bahia foi pra cima do Botafogo e Maxi, que estava apagado, melhorou. Nos primeiros minutos foi responsável por dois lances que quase acabaram em gol para o tricolor. E, aos 13 minutos, marcou o gol após receber cruzamento de Pará e chutar forte, sem chances para Jefferson.

O alvinegro carioca, que tentava aproveitar os contra-ataques partiu para cima, mas não conseguiu fazer o gol de empate. O jogo aberto serviu para criar chances tanto para o Botafogo quanto para o Bahia, mas o placar não foi alterado até o final da partida.

