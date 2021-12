Bahia vence Atlético e cresce na Copa Governador

Antes da partida entre Bahia e Botafogo, pela Série A do Campeonato Brasileiro, no último domingo, 30, em Pituaçu, o time B do tricolor venceu o Atlético de Alagoinhas por 3 a 1, em partida válida pela terceira rodada da Copa Governador do Estado.

Com o resultado, O Esquadrão chegou aos quatro pontos ganhos e saltou para a segunda posição do Grupo 2, onde o Jacuipense lidera com sete pontos. O Atlético e o Feirense, terceiro e quarto colocados, respectivamente, têm três pontos.

No Grupo 1, o Bahia de Feira lidera com quatro pontos, enquanto o Vitória da Conquista é o segundo, com três. Em terceiro está o Vitória, três pontos; o Flu de Feira é o lanterna, com um único tento conquistado.

Os próximos jogos do torneio acontecem nos dias 6, entre Flu de Feira e Vitória da Conquista, e 10, entre Vitória e Bahia de Feira.

A fase de classificação da Copa Governador termina no dia 28 de outubro. Os dois melhores colocados de cada chave avançarão para as semifinais.

adblock ativo