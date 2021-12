Com um triunfo tranquilo por 2 a 0, na noite desta quarta-feira, 27, fora de casa sobre o Atlético de Alagoinhas, na partida de volta das semifinais do Estadual, o Bahia carimbou sua vaga na final do estadual.

Bahia vence Atlético de novo e confirma vaga na final do Estadual

Apesar da vantagem de ter vencido o jogo de ida, em Salvador, ganhar a partida desta quarta no estádio Carneirão foi importante para o Esquadrão garantir, por antecipação, a melhor pontuação do Baiano e, assim, ter o direito de fazer o segundo jogo da final do estadual na Arena Fonte Nova.

Agora, o Bahia espera o confronto no domingo entre Bahia de Feira e Vitória da Conquista para saber quem será o adversário na final. Os jogos da decisão do estadual estão marcados para os dias 14 e 21 de abril.

A próxima partida do Esquadrão ocorre já neste sábado, às 16h, quando o tricolor baiano vai até o Maranhão para enfrentar o Sampaio Correa, pela última rodada da primeira fase da Copa do Nordeste.

Expulsão no início

A partida iniciou de forma nervosa, com fortes faltas do Atlético. Com apenas um minuto, Guto fez uma falta por trás em Fernandão, na qual o juiz Bruno Pereira não aplicou cartão.

Mas dois minutos depois, em outra entrada forte por trás no camisa 20 do Bahia, desta vez pelo zagueiro Bremer, o árbitro não pensou duas vezes e mostrou direto o cartão vermelho, deixando ainda mais complicada a situação do Carcará na partida.

Mesmo com um a menos, o Atlético partiu para o ataque. Aos doze minutos, o zagueiro Iran arriscou da intermediária e Anderson quase foi surpreendido, espalmando a bola para escanteio. Depois, aos 21 minutos, outro chute perigoso, desta vez com Gabriel Esteves, mas a bola foi para fora.

Depois da pressão inicial do Carcará, o Bahia começou a equilibrar o jogo, chegando mais no setor ofensivo. Aos 25 minutos, Rogério apareceu na entrada da área, mas acabou chutando fraco, para uma fácil defesa de Diego.

Outro lance polêmico da arbitragem ocorreu aos 38 minutos, quando Rogério caiu dentro da área e pediu pênalti, mas o árbitro Bruno Pereira mandou o jogo seguir.

Quando parecia que o primeiro tempo terminaria sem nenhum gol, o Esquadrão abriu o placar, já nos acréscimos. Elton iniciou o lance e deu bom passe para Élber. O camisa sete chutou forte e rasteiro para a área. Fernandão aproveitou o lance e só tocou para o gol, marcando seu quinto pelo Baiano, sexto tento este ano pelo Bahia.

Bahia vence Atlético de novo e confirma vaga na final do Estadual | Foto: Divulgação/ATarde

O segundo tempo iniciou com poucas emoções, com o primeiro bom lance do Bahia saindo só aos 14 minutos. Élber fez boa jogada pela direita e rolou para Douglas Augusto, que, dentro da área, chutou forte e acertou o travessão. Mas, aos 21 minutos, finalmente veio o segundo gol do Esquadrão no jogo.

Em outro lance bom de Élber, o camisa sete tocou para Shaylon, que, de perna direita, acertou de fora da área um bom chute no canto, marcando seu quinto gol na temporada.

O Bahia ainda esteve perto de fazer o terceiro gol, com Gilberto, que entrou no lugar de Fernandão na etapa final, mas o juiz marcou impedimento de Eric Ramires no início da jogada. Nada que abalasse o tranquilo triunfo obtido em Alagoinhas, que coloca o Esquadrão perto de conquistar seu 48º título estadual.

