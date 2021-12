Bahia vence Atlético com facilidade e encaminha vaga na decisão

Depois do sufoco de depender de uma classificação na última rodada, o Bahia fez valer sua superioridade no Campeonato Baiano ao vencer, na noite desta quinta-feira, 21, na Arena Fonte, sem dificuldades, o Atlético de Alagoinhas pelo placar de 3 a 0, na partida de ida das semifinais do estadual. Moisés, no primeiro tempo, além de Ed (contra) e Eric Ramires, na etapa final, marcaram os gols da partida.

O jogo de volta da semifinal acontece na próxima quarta, 27, às 21h30, no Carneirão, em Alagoinhas. Antes disso, o Esquadrão entra em campo neste domingo, 24, às 18h, também na Arena Fonte Nova, contra o Salgueiro, pela penúltima rodada da primeira fase da Copa do Nordeste.

O jogo

O Bahia começou o jogo, pressionando, criando chances, mas não conseguindo abrir o placar. Logo aos três minutos, Arthur Caíke e Gilberto fizeram boa tabela na entrada da área, mas Caíke acabou não devolvendo ao colega, que estava em melhor posição, e chutou em cima da defesa do Atlético.

O Esquadrão dominava as ações e teve outra boa oportunidade de marcar aos 18 minutos, em jogada que a bola sobrou de frente do gol para Eric Ramires, mas o camisa 10 tentou um chute de voleio e acabou colocando para fora.

A equipe de Alagoinhas até que tentou, nos primeiros minutos, uma marcação pressão na defesa do Bahia, mas acabou, com o passar do jogo, adotando uma postura mais defensiva, sem conseguir assustar a meta do Douglas.

A melhor chance do Carcará acabou saindo em uma trapalhada do setor defensivo do Esquadrão, aos 27 minutos. Flávio recuou uma bola forte e alta para o goleiro Douglas, que precisou mostrou reflexo com os pés, colocando para escanteio.

Só aos 36 minutos saiu o primeiro gol do Bahia, marcado pela lateral Moisés. Arthur Caíke cobrou uma falta mal, e a bola foi cortada pela barreira. Na sobra, da intermediária, a jogada sobrou para o camisa seis do Esquadrão. Então, ao melhor estilo do ex-jogador do tricolor Lima Sergipano, aniversariante do dia, Moisés acertou um forte chute de longe, abrindo o placar na Fonte. O goleiro Diego também colaborou um pouco, espalmando a bola para dentro.

O Bahia podia ter feito o segundo gol ainda no primeiro, com uma incrível chance perdida por Gilberto, escalado como titular depois de estar ausente da última partida, por cansaço muscular. Élber recebeu passe de Douglas Augusto e tocou para o camisa nove tricolor, que, de frente para o gol, pegou mal na bola e colocou longe da meta.

Tentando buscar o empate, o Atlético se lançou mais ao ataque e teve duas boas chances seguidas ao sete e oito minutos. No primeiro lance, Bremer cruzou na área, Peixoto desviou com o pé e Douglas espalmou para escanteio. Na sequência do lance, Esteves cobrou o corner com perigo e quase marca um gol olímpico, com o arqueiro do Esquadrão novamente colocando para fora.

A resposta do Bahia veio com duas boas chances com Eric Ramires, aos 12 e aos 14 minutos. Na primeira jogada, o camisa 10 deu um bom drible, dentro da área, mas acabou perdendo o momento do chute. No outro lance, após cruzamento na área, a bola sobrou para Eric, que chutou para o gol, mas um defensor do Atlético desviou para fora.

O Esquadrão se manteve no ataque e conseguiu o segundo gol aos 14 minutos. Arthur Caíke recebeu bom lançamento e tocou para Élber. O camisa sete chutou forte para o gol e a bola desviou em dois defensores do Atlético, Fausto e por último Ed, antes de cair dentro do gol.

Para deixar a vantagem ainda mais tranquila, o Esquadrão marcou o terceiro gol, com Eric Ramires, aos 34 minutos. Flávio, atuando adaptado como lateral-direito, cruzou rasteiro na área, o goleiro Diego não desviou e a bola caiu livre para Eric apenas empurrar para o gol, ampliando o placar na Fonte.

O atacante Fernandão chegou a entrar perto do fim do jogo e até marcou um gol, mas em posição ilegal. O único saldo ruim da noite foi a saída, por lesão uma lesão nas costas, do goleiro Douglas, em um choque com um atacante do Atlético. Ainda não foi divulgada a situação do atleta.

