Bahia vence Atlântico e garante vantagem nas semifinais

Mesmo com seu time reserva, o Bahia não teve qualquer dificuldade para passar pelo fraco time do Atlântico na noite desta quarta-feira, 5, em Pituaçu. Sem ser ameaçado na liderança do placar em qualquer momento do jogo, o Tricolor bateu o adversário por 3 a 0 e, aproveitando a derrota do Fluminense de Feira para o Vitória, garantiu a 2ª colocação na 1ª fase do Campeonato Baiano.

Assim, nas semifinais do torneio, o Bahia terá a vantagem do empate ao final dos dois confrontos contra o próprio Fluminense, além de jogar na Arena Fonte Nova o duelo de volta. Vitória (1º) e Vitória da Conquista (4º) duelam pelo outro posto na final do campeonato.

O Esquadrão ainda tem um jogo a cumprir nesta 1ª fase do torneio. Justamente o Ba-Vi, que acontece domingo, às 16h, na Fonte Nova. O resultado do clássico em nada alteraria as posições de tricolores e rubro-negros na tabela. Contudo, além da rivalidade, um triunfo do Bahia diminuiria a vantagem do Leão na soma total de pontos de seis para três, o que deixaria a equipe ainda com chances de obter a vantagem caso ambos os times cheguem à decisão.

O jogo

Sem qualquer pretensão no campeonato, já que não mais podia se classificar às semifinais nem corria risco de rebaixamento, o limitado Atlântico entrou em campo sem muito foco e errando bastante na defesa, sempre pressionada pelo Bahia na saída de bola. E mesmo sem imprimir um ritmo forte no ataque, o Tricolor da capital não teve dificuldades de controlar as ações e construiu sua vantagem no 1º tempo com facilidade.

Logo aos 6 minutos, Gustavo abriu o placar, de cabeça, pulando com facilidade entre os zagueiros, aproveitando um cruzamento de Diego Rosa, pela direita.

Sem ser ameaçado pelo Atlântico, o Bahia ampliou aos 26, novamente com Gustavo, que desta vez ajeitou com o peito para Zé Rafael, que invadiu a área e chutou cruzado. O goleiro espalmou e, no rebote, o centroavante do Tricolor marcou seu 5º gol no Baianão, alcançando a vice-artilharia da competição.

Houve ainda tempo para Zé Rafael, Diego Rosa e Edigar Junio perderem boas chances de ampliar o marcador, mas a etapa inicial terminou mesmo em 2 a 0.

O ritmo dos dois times para a etapa final foi o mesmo, mas assim que o Atlântico começou a apresentar sinais de cansaço, o Tricolor melhorou seu poderio de ataque e definiu a partida, aos 23 minutos, quando fez 3 a 0.

A jogada nasceu com Gustavo (melhor em campo), que recuou ao meio-campo para abrir espaços e deu um belo passe para deixar Diego Rosa na cara do gol. Em velocidade, ele deu um tapa na bola, driblou o goleiro, e fez seu 4º tento no Baianão.

Depois disso, para irritação do incrível público de apenas 241 pagantes, o Bahia só ‘cozinhou’ a partida e fez o tempo passar, quase sem criar jogadas no ataque.

Atlântico 0 x 3 Bahia - 11ª rodada da primeira fase do Campeonato Baiano

Local: Estádio de Pituaçu, em Salvador (BA)

Quando: Quarta-feira, 5, às 21h45

Gols: Gustavo, aos 6’ e aos 26’ do 1º T; e Diego Rosa, aos 23’ do 2º T

Público: 241 pagantes

Renda: R$ 5.160,00

Árbitro: Emerson Ricardo de Almeida Andrade

Assistentes: Paulo de Tarso Bregalda Gussen e José dos Santos Amador

Cartões amarelos: Sinval (A); Gustavo (B)

Atlântico - Gustavo, Cássio, Uesles, Sinval e Lucas; Antônio Carlos, Borges (Ruan), Michel e Ramon Barbosa; Junior e Hugo. Técnico: Ricardo Silva.

Bahia - Anderson, Wellington Silva, Lucas Fonseca, Jackson (Rodrigo Becão) e Armero; Matheus Sales, Renê Júnior e Diego Rosa; Zé Rafael (Mário), Edigar Junio (Maikon Leite) e Gustavo. Técnico: Guto Ferreira.

