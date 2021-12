Bahia vence amistoso contra o Confiança

O Bahia venceu o Confiança nesta sexta-feira, 11, no amistoso, realizado no Fazendão. O Tricolor ganhou por 4 a 0, com gols de Rhayner, Branquinho, Henrique e o recém-contratado Adailton.

O time entrou em campo com Marcelo Lomba; Diego Macedo, Demerson, Titi e Pará; Fahel, Uelliton e Léo Gago; Maxi Biancucchi, Rhayner e Marcos Aurélio. Uelliton deu lugar a Henrique na etapa final.

