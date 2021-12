Bahia vence a Ponte Preta fora de casa e deixa o Z-4

Jogando de forma inteligente, o Bahia conquistou nesta quarta-feira, 15, sua segunda vitória fora de casa na Série A 2012, a terceira na competição. A vítima tricolor foi a Ponte Preta, em pleno Estádio Moisés Lucarelli, pelo placar de 2 a 0. Como prêmio, o Esquadrão de Aço deixou a zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro para trás.

Mesmo com a dupla de zaga considerada reserva - Lucas Fonseca e Alyson substituíram Titi e Danny Morais, suspensos -, o Bahia apresentou uma defesa sólida e anulou as principais iniciativas ofensivas do time da casa. Em troca, a equipe do técnico Caio Júnior apostou nos contra-ataques para vencer a partida.

E deu certo: foi no contra-golpe que saíram os gols do triunfo tricolor. Aos 10 minutos do primeiro tempo, Souza recebeu na intermediária e lançou Gabriel em velocidade para abrir o marcador. No segundo tempo, já aos 44 minutos, Lulinha recebeu um lançamento e deixou Souza sozinho na área para garantir o resultado.

Com os três pontos fora de casa, o Bahia deixou a zona de rebaixamento da Série A. O Esquadrão agora tem 16 pontos conquistados, ficando temporariamente na 16ª posição. O resultado da partida desta quinta-feira, 16, entre Vasco (3º) e Coritiba (17º, com 15 pontos), ainda pode devolver o Bahia para o Z-4 da tabela.

No próximo sábado, 18, o Esquadrão de Aço tem outra dura missão fora de casa. A equipe do técnico Caio Júnior encara o Náutico, no Estádio dos Aflitos, às 18h30, pela penúltima rodada do primeiro turno da Série A.

O jogo - Nos primeiros minutos de jogo, o Bahia deu o tom da partida: a ideia era defender com toda a garra possível e contra-atacar com inteligência. A estratégia surtiu efeito logo aos 10 minutos, quando Souza recebeu lançamento na intermediária, protegeu e acertou um belo lançamento para Gabriel, em velocidade, entrar na área e balançar as redes do goleiro Edson Bastos. 1 a 0!

Na frente do placar, o Bahia adquiriu tranquilidade. Foi então que a estrela de Marcelo Lomba brilhou: aos 13, Roger recebeu na pequena área, mas foi travado na hora certa pelo goleiro do Esquadrão. Com 26 minutos, mais um show à parte do paredão tricolor. Marcinho cobrou falta por de baixo da barreira e o goleiro, no reflexo, praticou uma linda defesa.

A pressão da Macaca continuou, mas o Bahia administrou com personalidade. Aos 35, André Luís aproveitou rebote em cabeçada de Roger para balançar as redes de Lomba; o árbitro, no entanto, já havia anulado a jogada apontando falta do ataque paulista. Com 45 minutos, um lance inacreditável: Roger perdeu um gol claro, sozinho na pequena área, ao cabecear para fora. Além da competência na defesa, a sorte também estava do lado do tricolor.

No segundo tempo, a eficiência da defesa tricolor aumentou. A Ponte parecia nervosa no ataque, e já não conseguiu criar tantos lances de perigo. Melhor para o Bahia, que aos 12 desperdiçou uma grande oportunidade com Souza, chutando por cima do travessão.

Aos 39, o sinal de que a noite era mesmo do Bahia: Roger recebeu na área, girou e chutou na saída de Lomba; a bola explodiu na trave e sobrou para André Luís; ele soltou uma pancada em direção ao gol, porém Fabinho, em cima da linha, salvou o gol de empate.

Apenas cinco minutos depois, o Esquadrão acertou um contra-ataque realmente promissor. Lulinha recebeu a bola na intermediária, deixou o marcador para trás e colocou Souza na cara do gol; o artilheiro, então, não desperdiçou: um 2 a 0 merecido para o Bahia.

