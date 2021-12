Bahia vai passar semana decisiva em Praia do Forte

A sete rodadas do fim do Campeonato Brasileiro e com o clube na zona de rebaixamento (19º , com 31 pontos), a diretoria do Bahia resolveu 'despertar' e anunciou na segunda-feira, 27, uma 'mudança de ares'.

Visando o decisivo duelo contra o Palmeiras (14º, com 36), domingo, 2, na Fonte Nova, 29 jogadores e a comissão técnica irão se refugiar até sexta no Tivoli Eco Resort.

O hotel cinco estrelas, localizado na Praia do Forte (a 56 km de Salvador), abrigou a seleção da Croácia durante a Copa do Mundo. O empreendimento fica a cinco minutos do Centro de Treinamento da Praia do Forte, local de atividade dos croatas antes da competição e que abrigará as atividades do Tricolor de Aço nesta semana.

A informação foi divulgada pela assessoria de imprensa do clube. Segundo o diretor de futebol do Bahia, Rodrigo Pastana, a mudança de cenário não foi um pedido dos jogadores, tampouco da comissão.

"Por ser um jogo decisivo, pensamos na logística de melhor alimentação e preparação para os jogadores. A mudança do local de treinos foi uma ideia em conjunto. Surgiu [a ideia] de uma reunião com membros de todos os três setores: jogadores, diretoria e comissão técnica".

Ainda de acordo com Rodrigo Pastana, a ida para o refúgio na Praia do Forte nada tem a ver com o episódio ocorrido no último domingo.

Na ocasião, integrantes da torcida organizada Terror Tricolor recepcionaram, com faixas de protestos, no saguão do aeroporto, os jogadores do Bahia depois do revés por 2 a 0 para o Internacional, no Beira Rio.

"Não tem relação alguma. Já havia sido pré-estabelecido há dez dias esta mudança. Não existe isso de fugir de torcedor. A pressão é normal, merecemos as críticas. Agora, temos a obrigação de não medirmos esforços para melhorar a situação do clube no campeonato".

Ingressos

Pastana confirmou ainda que o Bahia está negociando com a Arena Fonte Nova a manutenção dos ingressos com valores promocionais para a partida contra o Palmeiras. "Já iniciamos a conversa. Agora é esperar", concluiu.

Para o técnico Gilson Kleina, o apoio da torcida é essencial. Logo após o insucesso diante do Inter, o comandante tricolor conclamou os tricolores. "Nosso torcedor está sofrendo igual a nós. Mas eu estou na linha de frente e, como comandante, vou trabalhar mais e pedir um apelo para lotar a Fonte Nova. Vamos reagir neste campeonato, vamos dar a vida", disse.

Pela primeira vez desde que chegou ao Bahia, em agosto, Kleina terá uma semana para trabalhar o time. "É bom ter essa folga de jogos. Mas, se queremos que o Bahia saia dessa, teremos que trabalhar, e muito. Não terá moleza", garantiu.

